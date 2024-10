CONDANNATO PER CALUNNIA: LIBERTA’ VIGILATA PER EX VICESINDACO ROCCARASO

ROCCARASO – Era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per calunnie. Ora dovrà scontare la pena con la libertà vigilata, rispettando orari e prescrizioni.

La misura di sicurezza, disposta dal Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, è arrivata per l’ex vice sindaco di Roccaraso, Alessandro Amicone, come riporta l’Ansa.

L’uomo, nel 2012, aveva presentato alcuni esposti all’autorità giudiziaria sui mondiali di sci, ritenuti poi infondati.

Condannato nei tre gradi di giudizio, la pena è diventata definitiva, ma non può essere sospesa. Da qui la misura alternativa decisa dal magistrato di sorveglianza, non detentiva, ma comunque restrittiva.

Amicone era stato condannato per aver calunniato, tra gli altri, l’attuale sindaco, Francesco Di Donato. Sotto inchiesta erano finiti anche il direttore ed ex governatore del Lazio, Francesco Storace e il giornalista Federico Colosimo, entrambi prosciolti per prescrizione.