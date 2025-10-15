CONDANNATO PER PEDOPORNOGRAFIA: LATITANTE EGIZIANO ARRESTATO A TRIESTE

TRIESTE – Un giovane di 28 anni, condannato in via definitiva per reati legati alla pornografia minorile e per abusi sessuali su minorenni commessi a Penne (Pescara), è stato arrestato a Trieste mentre tentava di lasciare il territorio nazionale.

Il latitante, cittadino egiziano, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura dell’Aquila, è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Aurisina durante i controlli di retrovalico.

Il giovane è stato fermato e identificato da una pattuglia della Radiomobile ed è stato portato nel carcere di Trieste dove dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 10 mesi di reclusione.

L’inchiesta, avviata nel 2019, aveva portato alla denuncia in stato di libertà del 28enne insieme ad altre persone.

Dopo i vari gradi di giudizio, la sentenza è divenuta definitiva e a giugno 2025 l’Ufficio esecuzioni penali della Procura dell’Aquila ha emesso l’ordine di carcerazione nei suoi confronti.