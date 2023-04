“CONDIVISIONI DI GUSTO”: AL RISTORANTE ELODIA DELL’AQUILA APPUNTAMENTO CON ANGELA VELENOSI

L’AQUILA – Dopo il successo del primo appuntamento che ha visto protagonista Sofia Pepe, che sulle colline di Torano Nuovo (Teramo) porta avanti l’azienda fondata dal padre Emidio considerata pioniera dei vini naturali in Abruzzo, al ristorante Elodia dell’Aquila è tutto pronto per un nuovo appuntamento del ciclo “Condivisioni di gusto” che giovedì prossimo, 27 aprile, ospiterà Angela Velenosi.

Viticoltrice di prima generazione, con l’azienda che nasce in provincia di Ascoli Piceno ha contribuito a scrivere una importante pagina di storia della viticoltura marchigiana e, da qualche anno, ha acquisito vigneti anche in Abruzzo, ad Ancarano (Teramo).

Coniugando la tradizione artigianale alle tecnologie moderne, Angela assieme al fratello Ercole e, dal 2005, a Paolo Garbini, ha reinterpretato con creatività i processi di vinificazione, dando vita a un’azienda che oggi porta nel mondo intero i profumi e le sfumature del territorio piceno attraverso vini dal carattere unico.

Anche in questa occasione, il connubio sarà con la cucina di Nadia e Vilma Moscardi, che hanno raccolto il testimone da mamma Elodia, per una serata in rosa utile a conoscere da vicino le produttrici di vino, approfondire la storia delle loro aziende che spesso resta in secondo piano rispetto ad etichette anche celebri, e apprezzare il connubio con i piatti di un menù che cambia di volta in volta.