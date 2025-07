CONFAGRICOLTURA ABRUZZO: “OK A STOP PER IL CALDO MA SERVONO CORSE BUS ALLE 5 PER LAVORATORI”

PESCARA – Confagricoltura Abruzzo accoglie con favore l’ordinanza firmata dal presidente Marsilio che dispone lo stop ai lavori nei settori agricolo e edile dalle 12:30 alle 16:00 per proteggere i lavoratori durante le ore più calde.

“La salute dei lavoratori e degli imprenditori va sempre messa al primo posto, ma queste misure vanno concertate con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali per garantire la loro reale efficacia e una corretta applicazione, senza creare difficoltà aggiuntive alle imprese e ai lavoratori stessi”, afferma Bernardo Savini Giosia Berardo, vicepresidente di Confagricoltura Abruzzo in una nota ai vertici regionali.

L’associazione sottolinea che per tutelare la salute dei lavoratori agricoli e garantire sicurezza, l’orario più efficace in questo periodo resta quello dalle 5:00 alle 12:30, evitando le ore più calde. Tuttavia, nella provincia di Teramo, molti lavoratori utilizzano il trasporto pubblico intercomunale TUA, che attualmente non prevede corse utili per garantire l’ingresso anticipato in azienda.

Per questo chiediamo alle autorità regionali e locali di avviare un confronto con TUA e i gestori privati, così da anticipare le corse durante i mesi di luglio e agosto e permettere ai lavoratori di iniziare la giornata alle 5:00, in sicurezza e senza ulteriori costi a carico delle imprese”, prosegue Bernardo Savini Giosia Berardo.

Confagricoltura Abruzzo ribadisce il massimo impegno per la tutela dei lavoratori agricoli, riconoscendo il loro ruolo centrale nella filiera e nel sostegno all’economia regionale.L’associazione evidenzia che ogni misura di protezione deve accompagnarsi a strumenti pratici che evitino penalizzazioni per lavoratori e imprese, garantendo al contempo la continuità delle attività agricole nei mesi estivi.

“Confidiamo che un celere adeguamento dei servizi di trasporto pubblico possa contribuire in modo significativo a garantire la sicurezza, la dignità e il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, ma anche degli stessi datori di lavoro, senza comportare ulteriori oneri per le aziende del territorio. È importante una collaborazione sinergica tra enti pubblici, imprese agricole e gestori del trasporto per costruire insieme soluzioni concrete che tutelino chi lavora nei campi e assicurino continuità alle attività, soprattutto nei mesi estivi. Confagricoltura Abruzzo crede fermamente che la tutela della salute dei lavoratori sia un valore prioritario, ma che questa debba camminare di pari passo con la sostenibilità operativa delle imprese e la tutela del reddito di chi lavora ogni giorno nei nostri campi. Per questo motivo, rimaniamo a completa disposizione per un confronto diretto e costruttivo con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e i gestori del trasporto, finalizzato all’individuazione di misure condivise, praticabili e tempestive, che portino benefici reali ai lavoratori e al settore agricolo regionale”, conclude Bernardo Savini Giosia Berardo.