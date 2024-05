CONFAGRICOLTURA: GIANSANTI RIELETTO PRESIDENTE. D’ERAMO, “PREMIATI RISULTATI RAGGIUNTI”

ROMA – Massimiliano Giansanti è stato rieletto all’unanimità alla presidenza di Confagrcoltura.

“Riportiamo l’agricoltura al centro dell’Europa”, si legge in un messaggio diffuso sui social. “Ascolto, dialogo, innovazione e ricerca: le colonne portanti del nuovo mandato”.

In una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, segretario della Lega Abruzzo, commenta: “Le mie congratulazioni a Massimiliano Giansanti, rieletto all’unanimità presidente di Confagricoltura. Una riconferma che premia i risultati raggiunti in questi anni alla guida dell’organizzazione”.

“Il nuovo mandato permette di proseguire l’impegno sulla strada dell’innovazione e della ricerca per riportare l’agricoltura al centro dell’Ue e renderla attrattiva per le nuove generazioni che costituiscono il futuro dell’Europa. Sono certo che continuerà una proficua collaborazione per rafforzare il settore primario e affrontare insieme le sfide future. A lui e a Confagricoltura i migliori auguri di buon lavoro”, conclude D’Eramo.