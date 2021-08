CONFARTIGIANATO CHIETI L’AQUILA, NASCE LA CATEGORIA PICCOLA INDUSTRIA: PETRICCA PRESIDENTE

CHIETI – Nasce la categoria Piccola industria di Confartigianato Imprese Chieti L’Aquila. La scelta dell’associazione è finalizzata al potenziamento di un settore di cui fanno parte molte imprese associate, con l’obiettivo di garantire rappresentanza e offrire maggiori servizi. Il presidente della nuova categoria è Ernesto Petricca.

Cinquant’anni, pescarese, padre di due figli, Petricca ha vissuto a lungo a Bologna, dove si è laureato con una tesi riguardante proprio le associazioni di impresa. Ha alle spalle 15 anni di esperienza di direzione associativa e da anni lavora come consulente per imprese abruzzesi.

“L’idea – afferma il neopresidente Petricca – è quella di mettere a sistema non solo il territorio, ma anche l’artigianato e l’industria in un’ottica di sostegno reciproco e di servizi. Ci adopereremo sia nel mondo istituzionale sia in quello dei servizi per promuovere nuove politiche economiche in un momento delicato come quello attuale. Ci concentreremo in particolare su internazionalizzazione, finanza agevolata, determinante considerato il Pnrr, e tutela del patrimonio delle nostre imprese”.

“L’associazione – dice il direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – porge i migliori auguri di buon lavoro ad Ernesto Petricca. Molte imprese già associate alla nostra realtà sono di fatto piccole industrie. In una fase economica estremamente particolare e delicata abbiamo quindi deciso di potenziare quella categoria, così da garantire maggiore rappresentanza ed offrire nuovi servizi al tessuto produttivo. Lo abbiamo fatto individuando una persona con competenze specifiche e con una lunga esperienza nel settore, certi che darà il suo contributo al rilancio dell’economia locale”.