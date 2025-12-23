CONFARTIGIANATO L’AQUILA: ECCO LE LINEE PROGRAMMATICHE. TAFFO, “SICUREZZA PER LE IMPRESE”

L’AQUILA – Sicurezza per le imprese, qualità dei servizi, tutela della persona e della famiglia, formazione e innovazione.

Sono questi i pilastri delle linee programmatiche di Confartigianato L’Aquila, presentate dal presidente Angelo Taffo al termine del Festival Danza “I Cento Passi”, ospitato ieri sera a Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale d’Abruzzo.

Un intervento – si legge in una nota – “che ha delineato con chiarezza la visione della nuova governance, orientata a rafforzare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento stabile e competitivo per il mondo dell’artigianato e delle micro e piccole imprese del territorio”.

“I nostri punti di forza – ha spiegato il presidente Taffo – sono la sicurezza per le imprese, la qualità dei servizi, la gestione sanitaria dei dipendenti e degli imprenditori, il patronato e il CAF. È su queste basi che Confartigianato è oggi competitiva nel panorama delle associazioni datoriali”.

Accanto al consolidamento dei servizi esistenti, la nuova governance intende incidere in modo più diretto sul territorio, avvicinando ulteriormente le strutture nazionali agli imprenditori e ai cittadini. CAF, Patronato e servizi di assistenza saranno sempre più presenti e accessibili, con l’obiettivo di offrire risposte rapide, concrete e risolutive.

L’azione di Confartigianato L’Aquila, ha sottolineato il presidente, non si rivolge solo all’impresa ma alla persona nel suo insieme: “Vogliamo mettere in sicurezza anche la famiglia, i cittadini, tutto ciò che ruota attorno al mondo dell’impresa, in un’ottica di tutela complessiva e di accompagnamento continuo. Un altro asse strategico sarà la formazione, concepita come percorso strutturato e permanente: dai livelli di base a quelli più avanzati, fino a corsi specialistici, per sostenere la crescita professionale degli imprenditori e dei lavoratori”.

Infine, grande attenzione all’innovazione e alla trasformazione digitale.

“Non deve essere un tabù, ma un vantaggio”, ha affermato Taffo, ribadendo l’impegno dell’associazione “ad accompagnare le micro e piccole imprese nell’adozione di nuovi strumenti tecnologici, compresa l’intelligenza artificiale, intesa come ‘intelligenza artigiana’ al servizio della competitività. Un programma che punta a rafforzare il legame tra Confartigianato L’Aquila e il territorio, con una visione moderna, inclusiva e concreta dello sviluppo dell’impresa artigiana”.