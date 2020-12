CONFASSOCIAZIONI ABRUZZO PRESENTE AL TAVOLO TECNICO DI CONFRONTO SUL LAVORO AUTONOMO 

TERAMO – Giovedì 17 dicembre, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha insediato il Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo previsto dalla legge 81/2017. A prendere parte all’incontro i sindacati e le principali organizzazioni di rappresentanza, tra cui una delegazione di Confassociazioni guidata dal Presidente Angelo Deiana. Il confronto, svolto in forma digitale, ha permesso di gettare le basi per un’analisi delle esigenze dei lavoratori autonomi, tra i soggetti più colpiti dall’emergenza Covid-19. A seguito delle trattative, in cui Confassociazioni ha contribuito in maniera significativa, la Camera ha approvato, nella notte del 20 dicembre, lo stanziamento di un fondo pari a 1 miliardo per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dalle partite IVA.

Confassociazioni Abruzzo, in quanto soggetto rappresentante di circa 12mila iscritti tra lavoratori dipendenti, partite Iva ed imprese sul territorio, non solo condivide a pieno quanto proposto, ma attraverso le parole del Presidente Claudio Boffa sostiene: “I lavoratori autonomi e le PMI costituiscono un pilastro fondamentale dell’economia italiana e abruzzese. Per questo motivo, delle operazioni di supporto verso questa categoria, anche a livello regionale, non sono più solo auspicabili, ma necessarie. Interventi che dovrebbero prendere avvio proprio dalle parti sociali del territorio. Noi di Confassociazioni Abruzzo, grazie all’esperienza di membri del calibro del nostro Vicepresidente Franco Damiani, Presidente della ATSC-Agenti Teramo Senza Confini, Associazione di riferimento degli agenti di commercio, potremmo sicuramente costituire un interlocutore fondamentale nell’individuazione di eventuali soluzioni a sostegno di questi lavoratori; dato il confronto quotidiano già in essere”.

Il vicepresidente Damiani afferma, infatti: “il numero degli agenti di commercio dal 2013 al 2020 – secondo uno studio condotto da Atsc e presentato recentemente alla Commissione Europea, dal titolo “Il consolidamento dell’Europa sociale: prospettive di life long Learning per implementare l’inclusione sociale” – ha subito una diminuzione pari a 25.278 unità. Uno scenario drammatico e complesso, poiché strettamente connesso a diverse tematiche tra cui la scarsa protezione sociale storicamente tipica del settore, la sfiducia nei confronti dell’associazionismo e l’aumento costante dell’età media, riflesso di un lento ricambio generazionale. Una situazione che, sommata alle dinamiche innescate dalla pandemia, ha tutti i presupposti per acuire la crisi di settore ormai in atto da anni. Di conseguenza, oltre ad aiutare tali categorie nell’immediato con l’erogazione di fondi, dobbiamo insistere con politiche attive di lungo periodo lungimiranti, incentrate principalmente su due temi: formazione continua e giovani. In questo, Confassociazioni Abruzzo può costituire un player importante in quanto ammortizzatore sociale delle partite Iva del territorio, volto a scongiurare l’esclusione di tali soggetti dal quadro economico regionale”.

