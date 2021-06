CONFCOMMERCIO, BIS PER L’ABRUZZO COMITATO NAZIONALE GIOVANI ALBERGATORI

PIETRA LIGURE – In occasione del meeting estivo del Comitato Nazionale Giovani Albergatori di Federalberghi svoltosi a Pietra Ligure, due sono le giovani albergatrici abruzzesi entrate in Consiglio direttivo, Anna Caterina Celenza, nominata Vicepresidente Vicario dal Presidente Marcello Dinno De Risi e Mariachiara Boccasini, Delegato Regionale per i Giovani Albergatori Abruzzesi, entrambe della Provincia di Chieti, dove la Confcommercio è guidata dalla presidente Maria Tiberio, la quale riveste inoltre la carica di componente di Giunta di Confcommercio Nazionale.

L’Abruzzo inizia ad occupare posti di rilievo nella Federazione Nazionale e da tempo, su volontà del Presidente Regionale Federalberghi Abruzzo Giammarco Giovannelli, anch’egli membro nazionale di Giunta Esecutiva Senior, si è avviata una politica di rinnovamento che sta dando i suoi frutti.

Federalberghi Confcommercio è l’associazione più rappresentativa dell’ospitalità italiana con oltre 25.000 alberghi iscritti in tutta la Penisola.

“E’ con onore ed orgoglio che accolgo la nomina del presidente De Risi, in seguito a diversi anni di lavoro a livello locale e nazionale su molti progetti, la delega al progetto formazione mi rende davvero felicissima di poter continuare a lavorare con e per questo bellissimo gruppo sul nazionale e per il mio territorio. L’esperienza del Cnga è una palestra formativa e di relazioni incredibile, mi auguro che sempre più giovani possano avvicinarsi e partecipare” ha dichiarato Anna Caterina Celenza.

“Felice di essere stata riconfermata a rappresentare i giovani albergatori abruzzesi nel Comitato Nazionale dei Giovani Albergatori, ringrazio il presidente Marcello Dinno De Risi ed il presidente Senior Regionale Giammarco Giovannelli per la fiducia e l’opportunità di portare avanti il programma avviato sul nostro territorio” ha dichiarato Mariachiara Boccasini.

Ha concluso il presidente Giovannelli, auspicando una sempre maggiore e fattiva collaborazione con la nuova classe dirigente di Federalberghi Abruzzo che, insieme alla neo eletta Presidente di Pescara e al prossimo rinnovo Aquilano, determineranno un concreto punto di riferimento territoriale per tutti gli operatori del settore nel sistema Federalberghi Confcommercio Abruzzo.