CONFCOMMERCIO L’AQUILA, GABRIELLA DELL’OLIO CONFERMATA ALLA PRESIDENZA DEL GRUPPO TERZIARIO DONNA

L’AQUILA – Gabriella Dell’Olio rieletta, all’unanimità, alla Presidenza della Categoria delle Imprenditrici Confcommercio della Provincia dell’Aquila.

La rielezione è avvenuta ieri da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo, eletto dall’Assemblea lo scorso 31 maggio, che ha anche provveduto a riconfermare la vice presidente Roberta Amicucci e la segretaria Teresa Amedoro.

A comporre il Consiglio per il prossimo quinquennio anche Grazia Colantoni, Alessandra Gallucci, Rosamaria Mingroni, Alessia Fasciani e Domenica Giancarli.

Al termine delle procedure elettive, la presidente Dell’Olio, che riveste anche la carica di vice presidente nazionale Terziario Donna Confcommercio, ha espresso il suo sentito e commosso ringraziamento all’intero Consiglio per la fiducia ancora una volta manifestata nei suoi confronti ed ha espresso i migliori auguri di proficuo lavoro all’intero Gruppo, assicurando la prosecuzione dell’impegno, portato avanti con energia e dedizione nel corso degli anni, volto all’arricchimento del ventaglio dei servizi, soprattutto in tema di formazione specialistica e di assistenza tecnica, allo scopo di fornire alle imprese femminili del territorio strumenti efficaci di supporto in tema di innovazione, digitalizzazione, comunicazione ed accesso al credito.

La Dell’Olio ha tenuto, inoltre, a sottolineare, che le imprese “in rosa” sono quelle che hanno subito e stanno subendo più pesantemente le conseguenze della crisi innescata dal Covid-19, anche perché sono imprese spesso più legate alle realtà territoriali e, come è stato evidenziato da una delle più recenti analisi di Unioncamere, necessitano di maggior supporto economico e finanziario per il ritorno alla piena produttività.

“Quello che seguirà da questo momento – ha detto Dell’Olio dando voce al sentiment dell’intero Consiglio – sarà un periodo particolarmente impegnativo, in cui il nostro Gruppo dovrà svolgere un ruolo di guida e di sostegno, nei confronti delle imprenditrici del terziario e del turismo della nostra Provincia, nell’arduo percorso che ci condurrà oltre una crisi senza precedenti che ha aggredito il nostro tessuto economico e sociale, ma sono certa che la coesione, l’unità di intenti e di visione, l’impegno e la dedizione che hanno finora caratterizzato il nostro Gruppo saranno gli elementi vincenti che ci consentiranno di far fronte con successo a questa nuova, gravosa sfida, nell’interesse di chi lavora investendo nell’economia del nostro territorio”.

Sentite felicitazioni sono giunte alla presidente Dell’Olio da parte del presidente regionale e provinciale Confcommercio Roberto Donatelli, il quale ha dichiarato: “La riconferma di Gabriella alla Presidenza della Rappresentanza Provinciale Confcommercio delle imprese femminili del Terziario e del Turismo è il meritato riconoscimento al costante e prezioso impegno profuso quotidianamente a servizio di una componente essenziale della economia imprenditoriale della nostra Provincia che rende onore alla nostra Associazione ed a Lei ed all’intero Gruppo vanno, pertanto, le felicitazioni ed i migliori auguri di proficuo lavoro da parte mia e dell’intero Consiglio Direttivo di Confcommercio L’Aquila”.