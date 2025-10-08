CONFCOMMERCIO L’AQUILA: PALMISANO ELETTO PRESIDENTE PROVINCIALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI

L’AQUILA – Francesco Palmisano, 35 anni, aquilano, è il nuovo presidente di Confcommercio Giovani imprenditori della provincia dell’Aquila. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea elettiva che si è svolta, all’Aquila, nella sede della Confcommercio.

Palmisano, imprenditore nel settore dell’accoglienza extra alberghiera e già presidente di Federalberghi Extra provinciale, ha un curriculum di peso: gestisce 13 strutture ricettive extra alberghiere e si occupa di consulenze strategiche e progettuali. In Italia ha prestato assistenza e consulenza per l’apertura di oltre 60 strutture extra alberghiere di lusso.

Nel corso della riunione è stato eletto anche il Consiglio di Confcommercio Giovani Imprenditori della provincia dell’Aquila di cui sono entrati a far parte: Lorenzo Di Cola, commercialista e consulente per finanza agevolata, bandi e controllo di gestione; Veronica Ferella, agente immobiliare Ferella Group; Lorenzo Mascioletti, Hyce, comunicazione e marketing digitale; Valerio Mastroddi, titolare Mastro Caffé; Carmine Parisse Carmine, Camaga b&b, case vacanze e Lorenzo Porrelli Lorenzo, titolare “Villa Porrelli room&spa” e gestore discoteca Wild, ristorante Sbraciami e Fizz Cocktail bar.

“Si apre oggi una fase di rilancio e rafforzamento della presenza di Confcommercio a livello provinciale grazia ad un team di giovani imprenditori che voglio ricreare un tessuto connettivo locale importante e fare rete per cogliere al meglio le opportunità del mercato”, ha spiegato Palmisano, “anche all’esterno, il consumatore deve percepire un livello alto e qualificato di offerta turistica e, più in generale, di servizi e commerciale. Ritengo – e questo concetto è ampiamente condiviso con l’intero consiglio direttivo – che il turismo rappresenti un volano economico fondamentale per l’Abruzzo e la provincia dell’Aquila. Un elemento trainante del Pil italiano. In tal senso L’Aquila Capitale della cultura è un’occasione da cogliere per alzare il livello mediatico del nostro territorio verso l’esterno”.

Palmisano ha sottolineato come “i borghi, la montagna, i piccoli centro siano sempre più attrattivi. L’Abruzzo e la provincia dell’Aquila hanno un potenziale enorme che va dall’eno- gastronomia, alla cultura, la natura, le tradizioni locali. Il nostro ruolo, come Giovani Imprenditori Confcommercio, sarà quello di stimolare l’interesse verso il territorio, attivare una promozione di qualità e porre le basi per strutturare una preparazione turistica che faccia elevare il livello di accoglienza della città”.

Un progetto che Confcommercio Giovani Imprenditori intende estender ad altri potenziali attori e ai player interessati al territorio “anche attivando”, ha concluso il presidente dei Giovani imprenditori, “un costante dialogo con le istituzioni e gli enti locali e corsi di formazione con gli operatori del settore”. “Formulo al presidente Palmisano e a tutto il gruppo dei Giovani imprenditori Confcommercio i migliori auguri di buon lavoro”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio L’Aquila Abruzzo Interno, Alberto Capretti: “L’impegno di un gruppo coeso e preparato di giovani che scendono in campo si tradurrà in un nuovo potenziale per Confcommercio, sempre più proiettata verso la crescita degli associati e un rapporto diretto e costante con gli operatori economici e istituzionali della nostra provincia”.