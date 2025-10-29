CONFCOMMERCIO PESCARA: PADOVANO CONFERMATO PRESIDENTE

PESCARA – Riccardo Padovano confermato all’unanimità presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Pescara.

Lo ha deciso ieri il Consiglio direttivo dell’associazione, che ha provveduto al rinnovo dei vertici delle cariche associative.

Noto imprenditore del settore balneare, Padovano guiderà la Confcommercio Pescara anche per il quinquennio 2025-2030.

Il Consiglio direttivo, su proposta del riconfermato presidente, ha provveduto ad eleggere anche la nuova Giunta e tre vicepresidenti.

I vicepresidenti sono Vincenzina De Sanctis (vicario), Fernando D’Antonio e Giuseppe Bucciarelli, mentre della giunta esecutiva fanno parte Giuseppe Bucciarelli, Paolo Carugno, Fernando D’Antonio, Pino D’Atri, Vincenzina De Sanctis, Giampiero Di Biase, Roberto d’Intino, Riccardo Padovano, Daniela Renisi, Paolo Testa e Gauro Zulli.

“Sono felice e commosso per la fiducia nuovamente accordatami con voto unanime – commenta Padovano – Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato nel mio primo quinquennio, nel corso dei quale abbiamo lavorato duramente per consolidare finanziariamente e strutturalmente l’associazione e offrire sempre più servizi di qualità ai nostri aderenti. Continueremo sulla falsariga di quanto già tracciato nel primo mandato. Spingeremo ancora di più sulla salvaguardia del commercio di prossimità, sullo sviluppo del turismo, sui servizi alle imprese, sulla formazione, sul credito, sull’innovazione e digitalizzazione, sulla consulenza in materia di bandi pubblici di finanziamento”.