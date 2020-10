CONFCOMMERCIO PESCARA: RICCARDO PADOVANO ELETTO PRESIDENTE

PESCARA – Riccardo Padovano è stato eletto all’unanimità nuovo presidente della Confcommercio di Pescara.

Prende il posto di Franco Danelli che aveva guidato l’associazione negli ultimi cinque anni. Padovano, presidente della Sib (Sindacato Italiano Balneari) Abruzzo e dirigente nazionale della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), oltre che componente del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale di Ancona, è stato per alcune legislature anche consigliere comunale di Pescara.

“Sono felice e commosso – ha detto Padovano – e ringrazio i consiglieri per aver ricevuto questo incarico importante e di prestigio, ringrazio il presidente uscente Danelli per l’impegno profuso in questo quinquennio. L’obiettivo è spingere ancora di più sui servizi alle imprese, formazione, innovazione e digitalizzazione, per essere vicini a tutte le attività economiche che mai come in questo momento hanno bisogno di un punto di riferimento rappresentato da una grande associazione come Confcommercio”.

Eletti anche i due vice presidenti, Vincenzina De Sanctis (vicario) e Fernando D’Antonio, oltre alla nuova Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo.

