CONFCOMMERCIO PESCARA: “SI’ A SEDE REGIONE ABRUZZO IN AREA RISULTA”

PESCARA – “Abbiamo sempre sostenuto la necessità che per contribuire alla riqualificazione dell’area di risulta ci fosse anche bisogno di un grande investitore istituzionale che andasse a collocare in quella zona una propria sede con un segno architettonico importante per la città”.

Così il presidente di Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano.

LA NOTA COMPLETA

Avevamo avanzato nel novembre 2019 la proposta di collocare nell’area di risulta la nuova sede dell’Università nella convinzione che l’ateneo avrebbe potuto finanziare anche parte dell’ambizioso progetto di riqualificazione dell’area di risulta oltre che favorire il rilancio del centro commerciale naturale con l’indotto economico che avrebbe generato.

Riteniamo che un analogo ragionamento possa valere anche rispetto alla collocazione della sede della Regione Abruzzo, la quale, in cambio degli spazi concessi dal Comune di Pescara, potrebbe garantire parte dell’onerosa riqualificazione dell’area ottenendo in cambio la gestione dei parcheggi che resterebbe in tal modo in mano pubblica con l’impegno a mantenere tariffe calmierate,

Inoltre la localizzazione della sede della Regione Abruzzo nell’Area di Risulta darebbe anche nuovo impulso all’economia cittadina in quanto l’indotto generato dalla presenza di tanti uffici andrebbe a rivitalizzare negozi, bar, ristoranti ed alberghi con una ricaduta positiva per il Centro Commerciale Naturale e per l’intera collettività.

Infine, la presenza della sede della Regione Abruzzo, che sicuramente sarebbe realizzata da architetti di prestigio, andrebbe ad aggiungere un edificio di pregio nel centro cittadino laddove manca un vero e proprio elemento architettonico identificativo.”