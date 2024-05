CONFERENZA CAPIGRUPPO COMUNE L’AQUILA: DISCUSSO SUPERBONUS PER GLI EDIFICI DEL CRATERE

L’AQUILA – Si è riunita stamane la Conferenza dei Capigruppo diretta dal Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, Roberto Santangelo, per affrontare la questione del contributo del 110% (Superbonus) per la ristrutturazione edilizia in relazione alla ricostruzione degli edifici nei comuni ricadenti nei crateri sismici 2009 e 2016.

Presenti all’incontro, i consiglieri comunali capigruppo; il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016, Vincenzo Rivera, il responsabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, Salvatore Provenzano.

La Conferenza dei Capigruppo è stata l’occasione per fare il punto sulle risorse a disposizione per completare la ricostruzione nei comuni dei crateri sismici.”Restiamo vigili sull’evolversi delle procedure normative, in costante dialogo con gli Uffici Speciali e Roma” commenta il Presidente Santangelo.