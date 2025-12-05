CONFERENZA DEMOCRATICHE: PEZZOPANE NELL’ESECUTIVO NAZIONALE

L’AQUILA – Stefania Pezzopane nominata nell’Esecutivo della Conferenza Nazionale delle Democratiche.

L’ex parlamentare, oggi consigliere Pd al Comune dell’Aquila, commenta in una nota: “Sono molto emozionata e felice. È una nomina importante e sento una grande responsabilità”.

“Ringrazio innanzitutto la portavoce nazionale della Conferenza delle Democratiche, l’ avvocata Roberta Mori, che in occasione del coordinamento nazionale tenutosi a Roma, ha determinato un passaggio politico decisivo ed ha approvato l’ampliamento dell’esecutivo inserendomi all’interno dell’importante organismo politico. È un ruolo nazionale significativo dove porterò la mia esperienza nelle istituzioni, la mia pratica femminista ed il mio attivismo per i diritti delle donne iniziato sui banchi del liceo”.

“Oltre ad entrare nell’esecutivo nazionale – fa sapere -, sarò coordinatrice della Rete nazionale delle amministratrici ed elette, insieme alle straordinarie Teresa Armato ed Emma Petitti. Faremo un gran bel lavoro per dare sostegno e forza alle donne elette nelle istituzioni, spesso troppo sole. La conferenza delle Democratiche, con l’allargamento dell’esecutivo a nuove competenze ed esperienze, si rafforza, attraversa più territori e si consolida in ogni contesto”.

“Mi fa piacere qui ricordare e ringraziare per il prezioso lavoro svolto per arrivare a questo determinante risultato, insieme alla portavoce nazionale Roberta Mori, la senatrice Valeria Valente, l’onorevole Sesa Amici e la consigliera regionale Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria Schlein. Il raggiungimento di questo obiettivo, consolida una realtà nazionale ed europea importantissima come la Conferenza delle Democratiche ed e’ stato possibile con un fortissimo lavoro di squadra”.

“Sono anche particolarmente felice che si rafforzi il gruppo delle donne abruzzesi che entrano in altri organismi della Conferenza: Leila Kechoud co-guiderà il tavolo su Pace e cooperazione internazionale, uno dei gruppi tematici attivi nella piattaforma nazionale.

Ed entreranno invece nel coordinamento nazionale a rafforzare la delegazione abruzzese già presente: Emanuela Di Giovambattista, Lorenza Patrizia Panei e Marielisa Serone D’Alò, che è già nell’esecutivo. Inoltre Manola Di Pasquale viene confermata nel collettivo delle avvocate, impegnato contro la violenza online e a tutela delle donne vittime di minacce e discriminazioni. Siamo di più e più forti”.

“Ci aspetta un gradissimo ed entusiasmante lavoro per affrontare i problemi della vita quotidiana delle donne, per riportare più donne nella politica e nelle istituzioni, per rendere il Pd e l’Italia più femminista. A cominciare dalle iniziative lanciate il 25 novembre con la portavoce regionale Roberta Tomasi e con le portavoci provinciali e territoriali che ringrazio. Ora a lavoro, che c’è tantissimo da fare”, conclude Pezzopane.