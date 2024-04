CONFERENZA PROGRAMMATICA FDI: SIGISMONDI, “LA SINISTRA VOLEVA METTERCI IL BAVAGLIO”

PESCARA – “Ci sono state tante polemiche su questa struttura in questi ultimi giorni. Questa è la sinistra. La sinistra non voleva che si svolgesse a Pescara questa iniziativa, perché loro che si riempiono tanto la bocca di democrazia vogliono mettere il bavaglio a chi non la pensa come loro”.

Così il senatore Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, alla conferenza programmatica del partito in corso a Pescara, a proposito delle polemiche sulla struttura allestita sulla spiaggia nelle ultime settimane, andate avanti con tanto di esposti in Procura.

Un atteggiamento che, secondo Sigismondi, “va a delineare la deriva ideologica del centrosinistra nel rapporto tra uomo e natura. È una struttura semplicemente poggiata sulla spiaggia, definita da alcuni esponenti del centrosinistra ecomostro, ma in realtà – dice – è una struttura leggera, fatta con materiali sostenibili, che verrà smontata dopo domenica”.

L’evento, va avanti Sigismondi, “farà conoscere Pescara a tutta Europa e a tutta la nazione. Loro l’hanno contestata perché non sono capaci di fare una cosa del genere, non sono capaci di avere una coalizione, perché loro hanno l’invidia che questo è il primo partito d’Abruzzo, d’Italia e a giugno – conclude – diventerà anche il motore d’Europa”.