CONFERENZA PROGRAMMATICA FDI: TESTA, “PESCARA E L’ABRUZZO AL CENTRO DELLA POLITICA NAZIONALE”

PESCARA – “Pescara e l’Abruzzo ancora al centro della politica nazionale, con questo importante appuntamento fino a domenica, quando è atteso l’ intervento della premier Giorgia Meloni“.

Così, ad AbruzzoWeb, il deputato Guerino Testa in collegamento da Pescara dove è in corso la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, cominciata oggi, da titolo “L’Italia cambia l’Europa”, nelle strutture allestite sulla spiaggia davanti la la centralissima nave di Cascella.

Oltre alla premier Giorgia Meloni, fino a domenica, saranno presenti tutti i leader del centrodestra, a cominciare dai vicepremier Antonio Tajani di Fi, Matteo Salvini della Lega, Maurizio Lupi di Noi Moderati e Lorenzo Cesa dell’Udc. Presente anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. E poi la squadra dei ministri in quota Fratelli d’Italia, al gran completo, parlamentari e sindaci, grandi nomi delle partecipate di Stato ma anche del mondo delle Pmi.

“Grande entusiasmo per questa prima giornata, alla presenza di ministri, sottosegretari, dirigenti di partito, che si confrontano su temi di grandissima attualità dalla sicurezza all’agricoltura, al voto per le europee”, ha detto Testa.

Oggi l’intervento del ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “In questi anni abbiamo riservato grande attenzione ad un settore così importante per la nostra regione. Una grande attenzione al Fucino, un sostegno concreto al mondo dell’agricoltura e della pesca in generale e a tutta la filiera vitivinicola, in un momento particolarmente delicato”.