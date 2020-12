CONFERENZA REGIONI: ASSESSORE D’AMARIO, “PATENTINO VACCINALE PER VIAGGIARE E RILANCIO TURISMO”

L’AQUILA – Un certificato vaccinale “per partecipare ad alcune attività potrebbe essere un’opportunità e una soluzione almeno per far ripartire il settore del turismo il più presto possibile”.

La proposta arriva dall’assessore regionale abruzzese al Turismo, Daniele D’Amario, di Forza Italia, nella veste di presidente della commissione Turismo e Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni. Proposta che si inserisce nel già acceso dibattito sulla natura facoltativa della vaccinazione, oppure della sua obbligatorietà almeno per determinate categorie, a cominciare da medici, infermieri e operatori sanitari.

“Avendo un certificato almeno le persone vaccinate potrebbero ridare ossigeno a queste attività. Ne parlerò alla prossima Conferenza delle Regioni e lancerò una proposta da inviare alla Conferenza alla prossima riunione della Commissione Turismo. E’ una proposta condivisibile, mi auguro che potrà essere applicabile”, spiega D’Amario.

Un certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione o lo stato di salute dei passeggeri è al vaglio anche dell‘International Air Transport Association (IATA). Anche alcune compagnie aeree stanno pensando a procedure analoghe per prenotare i prossimi voli a bordo dei loro velivoli. La Qantas ha annunciato che prima di salire a bordo degli aerei per andare in Australia non basterebbe presentare solo il normale passaporto e il visto. Ma anche il pass sanitario, un certificato che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus.

