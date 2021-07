CONFERENZA REGIONI E STATO-REGIONI: IL PROGRAMMA DI DOMANI E I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

ROMA – Lavoro, turismo, immigrazione, affari europei.

Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, convocata per domani, dalle 11.30, dal presidente Massimiliano Fedriga.

Nel corso della riunione, in videoconferenza, saranno esaminate le questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni che la ministra Mariastella Gelmini ha convocato rispettivamente alle 15 e alle 15.15 dello stesso giorno.

La Conferenza delle Regioni ha però anche altri punti all’ordine del giorno e fra questi:

istruzione

– informativa del Coordinatore della Commissione in merito al Testo unificato recante “Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, attualmente all’esame della Camera;

lavoro

– proposta di documento in merito all’indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro, deliberata dalla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera;

lavoro e turismo

– proposta di documento in merito alle proposte di legge d’iniziativa parlamentare concernenti la disciplina della professione di guida turistica in vista dell’Audizione presso la Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato;

immigrazione

– informativa del coordinatore della Commissione in merito al confronto con il Ministero dell’Interno sulla Programmazione pluriennale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027 – costituzione gruppo tecnico di lavoro;

– proposta di Partenariato per l’integrazione. Dichiarazione di intenti/Memorandum di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per rafforzare le azioni congiunte in materia di integrazione dei cittadini Stranieri;

affari europei

– posizione sulla proposta di Accordo di partenariato 2021-2027;

– proposta di documento sui programmi operativi complementari (Poc) e sul riparto delle risorse per il Fondo per lo Sviluppo e Coesione (Fsc);

– informativa in ordine alla sentenza della Core di Giustizia europea del 26 settembre 2019 (c-63/18) in tema di subappalti.

Gli ordini del giorno integrali (ed eventuali integrazioni) della Conferenza delle Regioni, della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni sono consultabili nella sezione “rapporti istituzionali” del sito www.regioni.it

Avviso: non sono previsti accrediti per i giornalisti