CONFERENZA REGIONI, MARSILIO: “ALTERNATIVA NON E’ TRA PIU’ O MENO EUROPA, SERVE UN’EUROPA MIGLIORE”

ROMA – “Non esiste un’alternativa tra chi vuole ‘più’ o ‘meno’ Europa, ma che dobbiamo costruire un’Europa ‘migliore’, più vicina ai bisogni dei cittadini, meno invasiva delle competenze locali e statali, ma più coesa sulle grandi questioni di fondo”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che è intervenuto questa mattina all’incontro con il presidente del Comitato Europeo delle Regioni (CoR), Apostolos Tzitzikostas, presso la sede della Conferenza delle Regioni a Roma.

Nel suo intervento, reso anche in qualità di vice presidente del Gruppo dei Conservatori (ECR) nel CoR, Marsilio, in sintonia con i colleghi di Piemonte, Basilicata e altre Regioni intervenute, ha sollecitato l’Europa a essere “più attiva nel sostenere e proteggere l’industria – a partire dall’automotive oggi sotto stress – dalla concorrenza sleale di paesi extra-UE come Cina e India”.