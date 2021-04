ROMA – Cambio al vertice della conferenza delle Regioni.

Ieri sera, a quanto si apprende, si è tenuta una riunione in cui è stato designato come successore di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia ed esponente della Lega Nord. Oggi alle 18 ci sarà il voto per l’elezioni. A contendersi la poltrona di vice presidente sono invece due governatori del Pd: Michele Emiliano e Vincenzo De Luca.