CONFERMA DI CARUSO A PRESIDENTE PROVINCIA L’AQUILA: I COMPLIMENTI DI SANTANGELO

L’AQUILA – “I miei complimenti ad Angelo Caruso per la riconferma a Presidente della Provincia dell’Aquila e un sentito ‘in bocca al lupo’ al neo consigliere Daniele D’Angelo per le deleghe a lui affidate. Sono certo dell’ottimo lavoro che si potrà fare per la Ricostruzione pubblica dell’Aquila e per l’Ambiente dell’intero territorio provinciale. La Provincia è un Ente fondamentale che continua a mantenere un ruolo importante. Speriamo che una prossima riforma ripristini il rapporto pieno con gli elettori e la pienezza delle funzioni”.

A dirlo è Roberto Santangelo Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila.