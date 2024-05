CONFERMATA LA BANDIERA VERDE PER VASTO: IL RICONOSCIMENTO E’ ASSEGNATO DA OLTRE 10 ANNI ALLA CITTA’

VASTO – Confermata per il Comune di Vasto (Chieti) la bandiera verde anche per l’anno 2024. La notizia è stata comunicata questa mattina presso la Casa della Cultura “La porta della Terra” a San Salvo, dal professore Italo Farnetani ideatore del Premio. All’incontro di presentazione delle bandiere verdi 2024 era presente per Vasto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano.

“Vasto Marina si conferma tra le spiagge italiane indicate dai pediatri a misura di bimbi e famiglie. Aggiungiamo questo riconoscimento alla Bandiera Blu e a quella Gialla e dei Comuni Ciclabili, un segnale di grande impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della sostenibilità ambientale e turistica. Riconoscimenti – ha detto il sindaco Francesco Menna – che fanno di Vasto una località eccellente, ideale per trascorrere le vacanze estive”. “Da oltre dieci anni la città ottiene il prestigioso vessillo, con il sindaco Menna siamo a quota otto. Diversi gli elementi analizzati – ha concluso l’assessore Barisano – per la selezione delle spiagge: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare i bambini o allattare e nelle vicinanze gelaterie e locali. Siamo felici di poter confermare anche per il 2024 la bandiera verdee di essere la località di mare con la migliore offerta per le famiglie”.