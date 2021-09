CONFESERCENTI ABRUZZO: DOMANI L’ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE

PESCARA – Settantacinque delegati eletti nelle assemblee territoriali e di categoria si riuniranno domani 23 settembre per l’assemblea elettiva regionale della Confesercenti abruzzese.

I delegati si ritroveranno nella sala “D’Annunzio” dell’Aurum, in Largo Gardone Riviera a Pescara, in due sessioni: nella prima, alle 9.30, saranno rinnovati gli organismi e lo statuto associativo, mentre alle 11 si terrà un confronto pubblico sui temi della rinascita economica ed il ruolo delle piccole e medie imprese, dibattito al quale sono annunciati fra gli altri l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Daniele D’Amario, il vicepresidente della Camera di commercio del Gran Sasso Gianni Frattale, esponenti delle altre associazioni di categoria, dei sindacati e del mondo bancario.

A guidare i lavori saranno il presidente uscente Daniele Erasmi ed il direttore Lido Legnini.

L’assemblea elettiva concluderà una partecipata stagione di assemblee, che ha portato gli associati a riunirsi sia in modalità online che in presenza per il rinnovo dei gruppi dirigenti delle Confesercenti territoriali e delle categorie.