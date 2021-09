CONFESERCENTI CHIETI, FRANCO MENNA CONFERMATO PRESIDENTE

CHIETI – Franco Menna, titolare della storica attività commerciale nel centro di Vasto, è stato confermato presidente provinciale della Confesercenti di Chieti, nel corso dell’assemblea elettiva svoltasi in modalità online. Menna continuerà a guidare l’associazione per i prossimi quattro anni. «Felice per la riconferma e pronto per le nuove sfide post pandemia del nostro territorio – spiega Menna – ci sono molti temi che ci riguardano e che devono riguardare i grandi finanziamenti europei. A partire dalla Via verde Costa dei trabocchi, che deve essere attrezzata con nuove infrastrutture che possano fare da volano alla destinazione: non è più rinviabile una maggiore attenzione all’accessibilità sostenibile, alla decongestione del traffico sulla Statale, agli attraversamenti, alla cartellonistica, ai punti panoramici. Dobbiamo continuare con le battaglie sia per quanto riguarda l’insediamento Amazon e la sua sostenibilità ambientale, sia relativamente a vecchi progetti di ulteriori Centro Commerciali che non hanno più ragion d’essere. Inoltre – ha concluso Menna – bisogna insistere di più sulle nostre città, la loro accoglienza, fruibilità e decoro». Molti gli argomenti affrontati nel dibattito: dallo sviluppo costiero e di quello montano e collinare, con progetti specifici come la riqualificazione dei tratturi patrimonio Unesco che attraversano il territorio provinciale. Si è discusso anche sulle opportunità che possono derivare dai finanziamenti europei relativamente alla riqualificazione del piccolo commercio, sia in termini di innovazione digitale che di riqualificazione degli spazi commerciali urbani.

Presenti ai lavori sia il presidente regionale dell’associazione, Daniele Erasmi, che il direttore regionale Lido Legnini.

La Confesercenti Provinciale di Chieti, è stato ricordato, in questi lunghi mesi di pandemia è stata punto di riferimento per le categorie che maggiormente sono state colpite dal covid. E’ stata sempre vicina agli operatori con supporto informativo e consulenziale. In questi anni ha rafforzato i servizi alle imprese e il Walfare a tutti i cittadini con i propri sportelli Patronato e Caf., implementando maggiormente gli storici servizi con quelli della formazione, credito e politiche del lavoro. L’Assemblea si è aperta con un ricordo di Luciano Lapenna, uomo delle istituzioni che è stato sempre vicino all’organizzazione e alle istanze degli operatori aderenti.

