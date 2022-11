CONFINDUSTRIA ABRUZZO COMPIE 50 ANNI: A PESCARA EVENTO PER CELEBRARE RICORRENZA STORICA

PESCARA – Confindustria Abruzzo compie 50 anni e celebra l’Industria abruzzese con l’evento “Radici e visioni”.

L’appuntamento è per il 15 novembre, presso l’Aurum di Pescara, a partire dalle 16.

Una ricorrenza storica che vedrà la presenza del presidente nazionale, Carlo Bonomi, e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Nata nel 1972, Confindustria Abruzzo ha contribuito, grazie ad una intensa attività di lobby, alla crescita economica e al progresso sociale della Regione consolidandone la vocazione industriale. Un’azione costante che si è sempre contraddistinta e affermata per i contenuti volti alla modernizzazione del paese”, si legge in una nota.

“L’evento, oltre ad onorare il grande lavoro svolto in 50 anni, costituisce un’occasione per riflettere sul futuro dell’Industria abruzzese nel nuovo scenario e per confrontarsi sui nuovi paradigmi di sviluppo e i cambiamenti in atto nell’economia, con l’intento di evidenziare le sfide che ci attendono e le necessarie riforme per la competitività del sistema paese”.

“L’ambizione è quella di contribuire e accompagnare, in un cammino virtuoso, l’Abruzzo verso l’Europa. Un percorso che in questi 50 anni, vissuti tra importanti emergenze, è stato frutto della proverbiale laboriosità e lungimiranza degli imprenditori e dei cittadini abruzzesi”, conclude la nota.

Per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/460903884927