CONFINDUSTRIA CHIETI E PESCARA: NUOVE OPPORTUNITA’ PER CREDITO E GARANZIA E IMPRESE

PESCARA – Una nuova opportunità per gli associati di Confindustria Chieti Pescara nell’ambito dell’accesso al credito bancario. È stata sottoscritta questa mattina, infatti, nella sede di Via Raiale 110 bis a Pescara la convenzione con Fidimpresa Italia, uno dei principali confidi italiani, nato nell’ambito dell’Unione degli Industriali di Roma e del Lazio ed oggi presente con la sua rete commerciale in gran parte delle regioni italiane.

Fidimpresa Italia, iscritto nell’elenco dei confidi cosiddetti maggiori e dunque vigilato da Banca d’Italia, favorisce l’accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese garantendone i finanziamenti presso la maggior parte degli istituti bancari locali e nazionali operanti in Abruzzo. Grazie anche alle misure introdotte dal Decreto Liquidità nell’ambito delle misure anti-Covid, le imprese potranno contare sulla garanzia di Fidimpresa Italia pari al 90 per cento dei finanziamenti concessi dalle banche per importi fino a 5 milioni di euro.

Diversi, poi, i prodotti innovativi costruiti su misura per le imprese dell’universo confindustriale, dall’erogazione diretta del credito alla consulenza per la finanza agevolata ai minibond. Di particolare rilievo, per le imprese della filiera edilizia, l’accordo con Cassa Depositi e Prestiti per la cessione del credito relativo ai bonus edilizi.

«Con questo accordo si arricchisce l’offerta di prodotti e servizi esclusivi riservati ai nostri associati per superare un momento particolarmente difficile – ha spiegato il presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca, – ma anche per consentire loro di cogliere le opportunità di crescita avendo al fianco la nostra Associazione e uno dei partner finanziari più solidi del panorama italiano dei confidi”.

“Conosciamo bene le esigenze delle imprese e sappiamo di quali strumenti finanziari hanno bisogno oggi -, ha sottolineato il presidente di Fidimpresa Italia Giancarlo Abete – e siamo certi che avremo l’opportunità di aiutare molte imprese ad avere un rapporto più sereno con il sistema bancario, che riconosce in Fidimpresa Italia un partner serio, affidabile, con una struttura tecnica competente e un radicamento che ci fa cogliere le sfumature dei vari territori nei quali operiamo».

In questa filiera le imprese potranno contare sul supporto tecnico e operativo di Garantiamonoi.it Srl, società di servizi partecipata da Confindustria Chieti Pescara e presieduta da Giuseppe Gentile.