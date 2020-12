CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA: A PAOLO DE GRANDIS LA PRESIDENZA DELLA SEZIONE SERVIZI INNOVATIVI

PESCARA – E’ Paolo De Grandis, classe 1986, il nuovo presidente della sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Il rinnovo dei vertici si è tenuto nella giornata di ieri. Quello della ricerca e dell’innovazione è un settore talmente strategico che rientra tra le priorità dell’agenda dell’Unione Europea per la crescita e l’occupazione.

De Grandis, che succede a Cristiano Fino il quale resta nella squadra con il ruolo di Vice Presidente, è presidente del Consiglio di amministrazione di Polymatic Srl, impresa attiva nel settore dell’Information Technology, che offre software, hardware e servizi per l’informatica aziendale. Dopo una prima laurea in Ingegneria Meccanica conseguita nell’Università di Bologna e una seconda in Economia e Management nell’Ateneo D’Annunzio di Chieti-Pescara, nel 2011 entra attivamente a far parte della vita associativa.

“L’impegno profuso in questi anni ha sempre avuto l’obiettivo di portare il mio contributo alle iniziative strategiche della struttura – afferma il neo eletto presidente -, la mia candidatura è nata dalla volontà di condividere e sviluppare, con altre aziende di settore, i temi legati alla trasformazione digitale, al potenziamento di nuove competenze imprescindibili per la transizione 4.0, all’innovazione di processi e prodotti, ad un’economia sempre più sostenibile”.

Come annunciato dallo stesso De Grandis, la sua presidenza sarà “in continuità col lavoro svolto in questi anni e con i grandi progetti strategici portati avanti dalla sezione”, tra questi spiccano gli eventi di ampio respiro StartImpresa e InnovAzioni. Non mancheranno le novità, come attività formative e divulgative sulle nuove tecnologie abilitanti e le competenze trasversali, come il percorso formativo Trend da sviluppare in collaborazione con il Comitato Piccola Industria, conservando sempre la logica dei Consigli direttivi allargati a tutti gli iscritti della sezione, “poiché lo sviluppo di nuove idee e iniziative deriva soprattutto dall’ascolto costante degli imprenditori”. E poi, l’ampliamento della platea con cui tenere vivo il dialogo, dalle istituzioni alle scuole, passando per università e sezioni dei Servizi Innovativi di altri territori. Sul tavolo, temi importanti come gli incentivi all’innovazione, la modernizzazione delle politiche formative, il miglioramento delle infrastrutture fisiche e digitali.

De Grandis sarà affiancato dai Consiglieri: Antonello Ballerini di Digital Food srl, Mirko Basilisco Dinamic di Service srl, Sara Cicchelli di Abrex Srl, Paolo Colleluori di Xera Srl, Antonio Di Nunzio di Siadn – Servizi di Ingegneria, Paola Dora Giuliani di Bloomsbury Srl, Franco Iannelli di Secretel Service Srl e Stefano Perazzelli Team Consulting Payroll & Legal Srl

“Con profondo impegno e senso di responsabilità lavoreremo insieme affinché la nostra sezione, con i servizi che è in grado di offrire, possa dare un importante contributo alla creazione di valore per il nostro territorio”, conclude De Grandis.

Download in PDF©