CONFINDUSTRIA: LA DAYCO EUROPE CONFERMA LA CENTRALITA DEI SITI PRODUTTIVI ABRUZZESI

CHIETI -A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Chieti Diego Ferrara, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha chiesto un incontro urgente presso la sede dell’Amministrazione Comunale.

Presenti all’incontro: Luigi Di Giosaffatte e Massimo Cervellini per Confindustria e Carlo Fulgenzi, Direttore Operation e Silvana Roatta Responsabile HR della Dayco.

“Mi sono reso disponibile all’incontro perché nei giorni scorsi avevamo appreso con seria preoccupazione la notizia di una possibile delocalizzazione della Dayco dallo stabilimento di Chieti – riferisce Diego Ferrara – grazie al confronto avuto oggi, ho avuto rassicurazioni che non c’è alcun rischio né di delocalizzazione, né di perdita dei posti di lavoro. Siamo lieti che i vertici aziendali, insieme a quelli di Confindustria abbiano voluto rassicurarci, spiegandoci anche che si tratta esclusivamente di un progetto per assicurare la continuità produttiva dei tre siti abruzzesi in caso di eventi straordinari legati a calamità naturali e guasti rilevanti”. Come Amministrazione avevamo temuto l’ipotesi di una delocalizzazione, sia per l’importanza della realtà industriale in questione, sia per la perdita dei posti di lavoro. A livello istituzionale ci preme che il distretto industriale di Chieti mantenga la sua storia e le sue presenze, per continuare ad essere una leva dello sviluppo di tutto il territorio”.

Come evidenziato e sottoscritto nell’incontro tenutosi in Confindustria lo scorso 18 aprile con i vertici aziendali e con le RSU e le segreterie Territoriali di Categoria, l’Azienda, nel confermare la centralità e l’importanza degli stabilimenti abruzzesi e del reparto Semilavorati di Chieti, sottolinea che tale progetto di business continuity è di natura esclusivamente protettiva nei confronti dei siti stessi. Inoltre, l’Azienda ribadisce che tale progetto non avrà alcun impatto sui livelli occupazionali dell’area Semilavorati del sito di Chieti. Il Direttore Generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Luigi Di Giosaffatte nel ringraziare i vertici dell’azienda per la trasparenza e puntualità nella comunicazione e nella ricostruzione dei fatti, auspica un imminente incontro volto a superare la situazione di stallo. Il Sindaco Ferrara, si è impegnato a convocare un incontro urgente con le Organizzazione Sindacali, l’Azienda e Confindustria per addivenire ad una soluzione definitiva a salvaguardia del territorio.