CONFINDUSTRIA L’AQUILA ABRUZZO INTERNO CELEBRA 80 ANNI: RAINALDI, “SIAMO LA CASA DEGLI IMPRENDITORI”

L’AQUILA – “Ottant’anni di storia. Ottant’anni di impresa, di lavoro, di visione. È questo il cammino che ha percorso l’Unione Provinciale degli Industriali dell’Aquila, oggi Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno. Siamo la casa comune degli imprenditori, con una visione chiara: rafforzare le sinergie tra grandi e piccole imprese, sostenere l’innovazione, valorizzare le aree interne, investire nella sostenibilità e nelle infrastrutture”.

Il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Ezio Rainaldi, ha aperto così le celebrazioni per l’80esimo anniversario della nascita dell’Associazione.

L’evento “80 Capitale d’impresa. 80 anni di visione industriale, sviluppo e cultura”, moderato dal direttore del Centro, Luca Telese, si è svolto questa mattina, all’auditorium “Renzo Piano”, all’Aquila.

Una manifestazione molto partecipata, a cui hanno preso parte nomi eccellenti del panorama imprenditoriale nazionale, del mondo della ricerca, dell’industria e delle istituzioni e I past presidente di Confindustria L’Aquila.

“La nostra missione si articola su tre assi strategici: identità, rappresentanza, attraverso il dialogo costante con le istituzioni e tutela degli interessi delle imprese e servizi”, ha detto Rainaldi nel suo intervento, “ogni impresa associata è parte di una comunità che cresce insieme, che si riconosce nei valori del lavoro e della responsabilità, che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici”.

Rainaldi ha ripercorso le tappe fondamentali del cammino di Confindustria dalla nascita, nel 1945, ai nostri giorni soffermandosi, in particolare, sul drammatico sisma del 6 aprile 2009. “Uno spartiacque: una delle sfide più complesse nella storia recente”, ha detto, “in quell’occasione Confindustria ha rivestito un ruolo cruciale nella ricostruzione economica, sostenendo le imprese, facilitando la rapida ripresa delle attività produttive e contribuendo alla definizione di una strategia di sviluppo fondata su innovazione, ricerca e capitale umano”.

Tra le attività portate avanti da Confindustria, negli ultimi anni: la risoluzione della complessa vicenda fiscale delle tasse sospese post-sisma; la promozione del progetto “Abruzzo verso il 2030 – Sulle ali dell’Aquila”; la nascita, pochi mesi fa, del Distretto Aerospaziale Abruzzo, che valorizza un settore strategico dove il nostro territorio vanta eccellenze internazionali come Leonardo, Telespazio e Thales Alenia Space e la nascita di Excellence, la Business Academy di Confindustria L’Aquila e Fondazione OSA.

“Celebriamo oggi un traguardo che è al tempo stesso memoria e promessa”, ha concluso Rainaldi, “la memoria di chi ha costruito e la promessa di chi continuerà a far crescere questo territorio”.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. A seguire l’annullo filatelico di Poste Italiane dedicato agli 80 anni dell’Associazione e la tavola rotonda “L’Abruzzo delle aree interne e le sfide future”, a cui hanno preso parte il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Fausta Bergamotto, il direttore della Divisione Spazio di Leonardo Spa, Massimo Claudio Comparini, il direttore dei Laboratori nazionali di Fisica Nucleare del Gran Sasso, Ezio Previtali e Sergio Dompè, presidente Dompè Farmaceutici.

“Siamo qui”, ha dichiarato il sottosegretario Bergamotto, “per un confronto e per esaminare l’andamento economico del territorio dell’Abruzzo Interno. Vedremo quali potranno essere i risvolti, anche in base alle ultime decisioni prese per quanto riguarda la politica economica e industriale a livello nazionale. Il Governo c’e’ e il confronto con i territori e sempre importante e costruttivo”.

“Come Laboratori del Gran Sasso abbiamo un’interazione molto importante con le aziende del territorio”, ha dichiarato Previtali, “portiamo qui collaborazioni internazionali, oltre al fatto che facciamo sviluppo, ricerca e attività tecnica. Portiamo qui, all’Aquila, aziende e collaborazioni internazionali, portiamo innovazione. Per noi è importante che il tessuto imprenditoriale sia in grado di recepire questa richiesta. Stanotte abbiamo chiuso un accordo con gli Stati Uniti per quanto riguarda un grosso esperimento che viene fatto sotto il Gran Sasso”.

“La Regione Abruzzo e le aree interne sono il polo di una tecnologia che guarda al futuro della tecnologia spaziale”, ha evidenziato Comparini, “qui c’e’ una manifattura pregiatissima, uno degli stabilimenti più importanti in Europa e c’è, ancora oggi, il più importante teleporto per comunicazione civili al mondo, Telespazio, nella piana del Fucino”.

Per Dompè “il farmaceutico è uno dei comparti che crea valore aggiunto sul territorio. L’Abruzzo è una regione importante, ha un’industria forte e il settore farmaceutico è una delle sue forze. Bisogna andare avanti su questa strada: la caratterizzazione industriale di un Paese è importantissima: abbiamo visto anche nei tragici momenti del sisma 2009 quanto sia stato importante avere un’industria che andava avanti e dava prospettiva alla popolazione. Il nostro obbligo è dare il senso del futuro degli investimenti che continuano e incrementano, cercando di creare opportunità per le imprese che diventano opportunità per il territorio”.

Le conclusioni sono state affidate a Lucia Aleotti, vicepresidente Confindustria con delega al Centro Studi, collegata da remoto a causa di un imprevisto personale.

“Questa Assemblea celebra ottant’anni di impresa e di comunità, ma soprattutto guarda avanti: oggi le aree interne abruzzesi possono essere protagoniste della nuova stagione industriale del Paese”, ha detto la vice presidente di Confindustria nazionale, Aleotti, “per riuscirci servono strumenti certi e stabili: dall’estensione temporale dell’iperammortamento alla tutela dei crediti d’imposta, e velocità: vanno ridotti i tempi autorizzativi per permettere alle imprese di investire con continuità. È, inoltre, fondamentale la dinamicità del mondo dell’istruzione per trattenere ed attrarre i giovani, dal rafforzamento degli Its ad un maggior collegamento tra Università e imprese. L’Abruzzo ha energie e competenze per giocare una partita europea: ora dobbiamo metterlo nelle condizioni di competere davvero”.

Al termine della manifestazione è stato assegnato il Premio Fedeltà associativa (un trofeo raffigurante un’aquila stilizzata) alle aziende storiche con almeno 40 anni di anzianità di iscrizione a Confindustria L’Aquila. L

e aziende premiate sono: 3C Compensati Curvi Colabianchi Srl di Scurcola Marsicana; Beta Utensili S.p.A. di Sulmona; IMERYS Minerali S.p.A. di Avezzano; Sanofi Srl di Scoppito; Siapra S.p.A/Gruppo FIAMM di Avezzano; Vibac Group S.p.A. dell’Aquila; Vibrocementi L’Aquila Srl dell’Aquila.