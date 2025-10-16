CONFINDUSTRIA L’AQUILA ABRUZZO INTERNO: IMPRENDITORI E MANAGER A LEZIONE DA LAMBORGHINI

L’AQUILA – Si è concluso con successo, con una visita nella sede di Automobili Lamborghini Spa, a Sant’Agata Bolognese, il percorso formativo “Creare valore con la sostenibilità: integrare i criteri ESG nella strategia d’impresa”, promosso da “Excellence”, la Business Academy di Confindustria L’Aquila e Fondazione Osa.

Una delegazione di imprenditori e manager aderenti a Confindustria L’Aquila – si legge in una nota – “ha avuto l’opportunità di confrontarsi con una realtà industriale d’eccellenza, che ha scelto di puntare con decisione sulla sostenibilità, affrontando sfide complesse, innalzando costantemente i propri standard di performance e contribuendo alla crescita del territorio e dell’intero sistema produttivo nazionale”.

Durante la visita, la delegazione è stata accolta da Silvia Pecorari, head of Sustainability, e da Massimo Scarpenti, responsabile Health, Safety & Environment di Automobili Lamborghini, che hanno illustrato l’impegno dell’azienda nell’integrare i principi Esgnei processi aziendali.

“La sostenibilità è oggi una leva strategica imprescindibile per creare valore e garantire futuro alle imprese”, ha dichiarato Marco Fracassi, presidente della Fondazione Osa, “con questa esperienza abbiamo voluto dimostrare come l’integrazione dei principi Esg possa tradursi in innovazione, efficienza e impatto positivo sul territorio. Automobili Lamborghini rappresenta un modello concreto di impresa che coniuga visione, responsabilità e crescita. Il nostro obiettivo è accompagnare gli imprenditori in questo percorso di evoluzione, affinché la sostenibilità diventi parte integrante del loro Dna competitivo”.

La giornata, articolata in più momenti, ha visto un primo incontro con il management Lamborghini; a seguire, la delegazione ha visitato lo stabilimento produttivo, il Museo Lamborghini e, nel pomeriggio, il Parco Lamborghini.

“Un’occasione unica per osservare da vicino come l’azienda traduca concretamente i valori della sostenibilità in scelte operative, generando un impatto positivo non solo economico, ma anche sociale e ambientale”, si legge ancora nella nota.

“Un’esperienza formativa che ha saputo unire contenuti teorici, confronto diretto e un prezioso scambio valoriale”, ha sottolineato il direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Francesco De Bartolomeis, “la visita in Automobili Lamborghini ha consentito di trasmettere strumenti operativi concreti e modelli di riferimento efficaci. L’approccio condiviso ha offerto alle imprese partecipanti l’opportunità di individuare con chiarezza azioni e iniziative da mettere in atto, per avviare un efficace processo di crescita sostenibile in grado di generare valore duraturo”.