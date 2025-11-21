CONFINDUSTRIA L’AQUILA ABRUZZO INTERNO: PREMIO FEDELTA’ ASSOCIATIVA ALLA SANOFI DI SCOPPITO

L’AQUILA – Sanofi e il suo stabilimento di Scoppito nella stretta rosa delle aziende insignite oggi del Premio fedeltà associativa assegnato da Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno presso l’auditorium del Parco Renzo Piano in occasione dell’evento “Capitale d’Impresa, 80 anni di visione industriale, sviluppo e cultura”.

“Siamo onorati di ricevere il Premio Fedeltà Associativa da Confindustria L’Aquila. Questo riconoscimento suggella il legame profondo di oltre 50 anni tra Sanofi e il territorio in cui abbiamo potuto fiorire fino a essere, oggi, per Sanofi, un polo strategico”, dichiara in una nota Alessandro Casu, direttore dello Stabilimento di Scoppito.

“In base ai dati che abbiamo appena presentato con il Report di Impatto Sanofi-KPMG 2024, il sito di Scoppito contribuisce all’economia dell’Aquilano con oltre 300 persone direttamente occupate, un moltiplicatore occupazionale di 2,5 e un contributo di 74 milioni di euro sul PIL regionale. L’innovazione continua lo ha reso uno dei cinque siti produttivi al mondo più all’avanguardia nella trasformazione digitale per Sanofi: un valore per il territorio che si trasforma quotidianamente in competenze, professionalità e sviluppo e che dà luogo a 38 milioni di euro di reddito distribuito alle famiglie dei lavoratori diretti e indiretti. Un valore sempre forte e concreto, non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche, e soprattutto, dal punto di vista sociale, che è sempre cresciuto nel tempo. Questo riconoscimento è per noi uno stimolo ulteriore per il futuro, per continuare a essere protagonisti della crescita economica e sociale dell’Abruzzo e dell’Italia, portando innovazione, occupazione qualificata e sviluppo sostenibile”.

Lo stabilimento, attivo dal 1972, è da sempre un impianto strategico a livello globale per la produzione di farmaci solidi orali. Si estende su una superficie di 233mila m2 alle falde del massiccio del Gran Sasso e impiega più di 300 persone.

“Nell’ambito di un network industriale globale di Sanofi in profonda trasformazione – viene spiegato -, la sua vocazione, tradizionalmente rivolta alla produzione su larga scala di soluzioni terapeutiche per lo più mature, è stata negli ultimi anni rivisitata. Oggi è un polo di industrializzazione e lancio di nuove molecole innovative frutto della Ricerca e Sviluppo del Gruppo. Il legame con il territorio è da sempre una delle carte vincenti per lo stabilimento che negli anni ha sviluppato relazioni e collaborazioni profonde con il tessuto sociale e imprenditoriale, il Gran Sasso Science Institute e l’Università degli Studi dell’Aquila”.

Simbolo della profonda trasformazione e frutto di un investimento di 23,6 milioni di euro cofinanziato dal MIMIT e dalla Regione Abruzzo, è Columbus high potent workshop, reparto interamente digitalizzato e paper-free. Qui, in linea con la strategia Sanofi “All in on AI”, si lavora avvalendosi della realtà aumentata, implementando un modello di efficientamento dei processi frutto della collaborazione con McLaren Racing. Next Appennino, programma istituito nel 2022 e finanziato dal Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma del Centro Italia, è stato fondamentale per il suo ulteriore sviluppo.

Sanofi

Sanofi è un’azienda biofarmaceutica guidata dalla ricerca e sviluppo e potenziata dall’intelligenza artificiale, impegnata a migliorare la vita delle persone e a generare una crescita di valore. Applichiamo la nostra profonda conoscenza del sistema immunitario per creare farmaci e vaccini che trattano e proteggono milioni di persone in tutto il mondo, con una pipeline innovativa di cui possano potenzialmente beneficiarne altri milioni. Siamo guidati da un unico scopo: sfidare i confini della scienza per migliorare la vita delle persone. È questo che ci spinge a guidare il progresso e a produrre un impatto positivo per le nostre persone e le comunità che serviamo, affrontando le sfide più urgenti nell’ambito della salute, dell’ambiente e della società del nostro tempo.