CONFINDUSTRIA L’AQUILA ABRUZZO INTERNO: RINNOVATO IL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA

L’AQUILA – L’assemblea della Piccola industria ha eletto, in via telematica, i nuovi membri del Comitato piccola industria di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno. Del comitato, che affiancherà il presidente, Guido Arista, sono entrati a far parte Pierluigi Ferrini (Anima srl), Corrado Martignoni (Filmet srl), Roberto Monfredini (Euroconic srl), Pierluigi Panunzi (Europrogrammi srl), William Di Carlo (Irc William Di Carlo srl), Marco D’aurelio (Consorzio Afes) e Pietro Scipioni (Macromec snc).

“Elevata è qualità delle candidature del rinnovato Consiglio”, ha dichiarato Arista, “tenendo conto della diversificazione delle competenze industriali, che vanno dall’agro-alimentare al metalmeccanico, dal settore dell’arredo ai servizi e alla formazione. Importante aspetto poi la presenza di rappresentanti di tutto il vasto territorio della provincia.

Tra i progetti futuri, da mettere in campo”, spiega il Presidente del Comitato Piccola industria, “il rafforzamento dell’attività con le Università e gli enti locali, la promozione della realtà industriale del territorio e la ricognizione delle competenze. Porteremo avanti anche degli esperimenti di cooperazione tra aziende dello stesso settore, partendo da una best practice da replicare come modello. Tra i punti-cardine del mandato anche il rafforzamento del dialogo con le istituzioni, per favorire il dialogo tra mondo delle imprese e realtà locali, la Zes e l’intensificazione dei rapporti con l’Europa”.

Arista ha, poi, ricordato come “durante l’emergenza Covid le piccole e medie imprese siano state molto colpite. Un settore che necessita di un piano di finanziamento per riportare i livelli produttivi almeno pari a quelli antecedenti la pandemia”.

Arista ritiene necessario, infine, “l’avvio di un tavolo istituzionale per il rilancio dell’economia, che sia calato sulle specificità del territorio e delle esigenze delle aziende. E’ intenzione della Piccola Industria riportare le istanze delle imprese ed essere presente anche sui tavoli nazionali”, ha concluso il presidente del Comitato, “e rappresentare le esigenze della provincia dell’Aquila”.

