CONFINDUSTRIA L’AQUILA AL NUOVO RETTORE: “STRETTA COLLABORAZIONE PER OPPORTUNITA’ DI CRESCITA”

L’AQUILA- “A nome personale e di tutte le imprese aderenti a Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno esprimo le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi“.

E’ il messaggio inviato dal presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Ezio Rainaldi, al neo rettore dell’Ateneo aquilano. “Siamo certi che il suo impegno e la sua visione saranno di grande valore per il nostro prestigioso Ateneo e per l’intera comunità locale”, dichiara Rainaldi, “l’Università rappresenta un pilastro fondamentale per il sistema produttivo del nostro territorio, formando talenti e promuovendo l’innovazione che sono alla base dello sviluppo economico e sociale. Riteniamo che una stretta collaborazione tra il mondo accademico e quello imprenditoriale possa concretamente generare opportunità di crescita e di progresso condiviso”.

Rainaldi ha dato piena disponibilità “ad un costante dialogo costruttivo e a sviluppare iniziative congiunte che possano rafforzare il legame tra Università e Imprese, favorendo l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sostenendo la ricerca applicata e promuovendo progetti di formazione continua e di innovazione e contribuire così a valorizzare il patrimonio di competenze e risorse del nostro territorio”, auspicando un incontro, a breve, “per condividere idee e prospettive di sviluppo”.