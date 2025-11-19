CONFINDUSTRIA L’AQUILA: BERGAMOTTO A 80ESIMO ANNIVERSARIO, “LE SFIDE FUTURE DELLE AREE INTERNE”

L’AQUILA – “‘L’Abruzzo delle aree interne e le sfide future’ per affrontare le tematiche di stretta attualità che interessano l’economia italiana e lo scenario internazionale, con particolare attenzione alle recenti evoluzioni della politica governativa che riguardano il sistema produttivo e il territorio abruzzese”.

Questo il tema della tavola rotonda alla quale partecipaerà il sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, che si terrà venerdì 21 novembre nell’ambito dell’evento “CAPITALE D’IMPRESA – 80 anni di visione industriale, sviluppo e cultura”, organizzato da Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno presso l’Auditorium del Parco “Renzo Piano” all’Aquila.

“L’evento che riunirà imprenditori, autorità, istituzioni, enti e associazioni, rappresentanti del mondo accademico e culturale, stakeholder e media, sarà un’occasione per analizzare il complesso scenario economico e industriale e discutere delle sfide future”, si legge in una nota.

“L’incontro si inserisce nella cornice del 2026, anno in cui L’Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura, proiettando il territorio verso nuove opportunità di sviluppo”.