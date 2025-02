CONFINDUSTRIA L’AQUILA: BIONDI, “BENE DESIGNAZIONE RAINALDI, MAGGIORE ATTENZIONE ALLE AREE INTERNE”

L’AQUILA – “Esprimo un sincero compiacimento per la designazione di Ezio Rainaldi alla guida di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno”.

È il messaggio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sulle determinazioni di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno avvenuta con l’unanimità dei voti nel corso del suo Consiglio generale.

“Appartenente a una famiglia di imprenditori particolarmente legati al nostro territorio, da sempre sinonimo di serietà e affidabilità, rivolgo a Ezio – che ora attende l’elezione da parte dell’assemblea generale dell’associazione – i migliori auguri di buon lavoro, certo che anche stavolta saprà interpretare al meglio il ruolo a cui è stato chiamato, come sempre e in qualsiasi contesto ha dimostrato e come suoi familiari prima di lui hanno fatto”.

“La designazione di Rainaldi, inoltre, potrebbe rinvigorire la rappresentanza di Confindustria nell’entroterra abruzzese, spesso nel corso degli anni trovatasi a fare i conti con dinamiche che spostavano l’attenzione dalle aree interne. Ringrazio per il suo lavoro Riccardo Podda che ha traghettato l’associazione degli industriali in un momento storico delicato”, conclude il primo cittadino.