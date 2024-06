CONFINDUSTRIA L’AQUILA: IL 20 GIUGNO EVENTO DEDICATO ALLA SOSTENIBILITA’ DELLE IMPRESE

L’AQUILA – Sarà dedicato alla sostenibilità delle imprese il secondo evento di Excellence, la Business Academy di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, in programma giovedì 20 giugno, alle 10, nella sede degli Industriali, in località Campo di Pile, nel nucleo industriale dell’Aquila. Si parlerà, in particolare, di sostenibilità e strategie Esg per le imprese.

Nell’ambito del percorso Transizione energetica e sostenibilità e facendo seguito all’evento del 22 maggio scorso verrà realizzato, in collaborazione con Deloitte Climate & sustainability il workshop dedicato alla “Metodologia per la redazione e pubblicazione di un bilancio di sostenibilità”.

“Il workshop”, dichiara Francesco De Bartolomeis, direttore Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, “è pensato per fornire ai partecipanti una formazione che affianchi l’analisi dei principi sul reporting di sostenibilità e l’approfondimento dei Gri standard con esempi pratici, discussioni e casi di studio. Verranno anche approfonditi la mappatura degli stakeholder e della tassonomia Eu”. La partecipazione prevede una quota di iscrizione agevolata per le imprese associate. Il termine per l’iscrizione scade lunedì 17 giugno 2024. Per aderire è sufficiente collegarsi al link Preiscrizioni Workshop Bilancio Sostenibilità.