CONFINDUSTRIA L’AQUILA: PODDA CONFERMATO PRESIDENTE. “PRIORITÀ PNRR E CARO ENERGIA”

L’AQUILA – Il presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda, è stato confermato alla guida dell’associazione per il prossimo biennio nel corso dell’ultima assemblea dei soci, in cui sono stati rinnovati il Consiglio generale degli Industriali e gli organi di controllo.

Nella sua relazione, il presidente Podda ha fatto riferimento “alla difficile fase iniziale dell’anno, in cui l’Associazione è stata punto di riferimento assoluto nella gestione dell’emergenza, per le aziende della provincia dell’Aquila, anche nell’interpretazione dei decreti attuativi e delle regole emanate per fronteggiare il Covid”.

“La nuova emergenza”, ha sottolineato Podda, “è rappresentata dai rincari dell’energia e del gas, che pesano sulle aziende. Tuttavia, sono convinto che, nonostante l’inflazione a due cifre, il Pnrr riuscirà ad ammortizzare una parte degli elementi negativi che stiamo vivendo: la spia congiunturale del terzo trimestre dell’anno vede un rialzo in attesa.

Quando verranno “messi a terra” i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, avranno ricadute importanti per l’economia e le imprese del territorio”.

Podda ha parlato di “un mandato in continuità per il biennio 2023-2025”, sottolineando, a più riprese, “il ruolo dei “corpi intermedi” nelle relazioni istituzionali, con il Governo e la classe politica locale” e tracciando un bilancio positivo dei Gruppi di lavoro istituiti in seno a Confindustria L’Aquila “che hanno dato un importante contributo agli Enti locali e ai soggetti attuatori nella sfida competitiva per il rilancio del sistema economico in campi come le scienze, l’innovazione, la medicina, il credito”.

Infine, Podda ha posto l’accento “sulla coesistenza tra Pmi e grande impresa come opportunità di fertilizzazione a livello locale, sviluppo e crescita del sistema industriale”.

Nel corso dell’Assemblea sono state dettagliate le molteplici attività di Confindustria L’Aquila, le iniziative organizzate e i numerosi servizi erogati agli associati a supporto dell’attività d’impresa.

Nel consiglio generale di Confindustria sono stati eletti per il biennio 2022/2024: Luigi Angelucci (TIM Spa), Marcello D’Antiochia (LFoundry Srl), Giuseppe Di Benedetto (Sambeplast Srl), Maurizio Longo (Assut Europe Spa), Pier Luigi Marinelli (San Raffaele Spa), Lorenzo Mearelli (Elco Spa), Edmondo Metildi (Ecopoint Srl), Maurizio Paolini (Unica Trading&Innovation Srl), Matteo Perfetti (Coca-Cola HBC Italia Srl) ed Ezio Rainaldi (Vibrocementi L’Aquila Srl).

Probiviri: Lucia Di Lorenzo (Casa di Cura Privata Di Lorenzo Spa), Lucia Giancaterina (Abacus Consulting Srl), Alessandro Graziani (ASGI Srl) , Stefano Maccallini (Theleo Srl), Fabio Tonelli (Tonelli Ingegneria Srl) e Gennaro Tornincasa (Lynx territorio sociale Srl).

Revisori contabili: Presidente Fulvio Barbati; componenti effettivi: Fiorella Bafile (Wash Agency Srl) e Lucio Testa (Metal World Srl); supplenti: Mariantonietta Di Terlizzi e Italo Giancaterina (Imerys Minerali Spa).

