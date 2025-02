L’AQUILA – Ezio Rainaldi, 57 anni, imprenditore aquilano, titolare di Vibrocementi L’Aquila srl è il presidente designato di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno per il prossimo biennio.

L’investitura, con l’unanimità dei voti, è avvenuta ieri, nel corso del Consiglio generale dell’associazione, che si è riunito all’Aquila.

E’ figlio di Luigi Rainaldi, fondatore dell’impresa di famiglia, che su è spento all’età di 89 anni a giugno dell’anno scorso. Il fratello di Luigi e zio di Ezio, Giorgio Rainaldi, è stato presidente della Camera di Commercio dell’Aquila, nonchè ex presidente del Teatro stabile d’Abruzzo ed ex presidente del Circolo tennis “Peppe Verna” dell’Aquila.

L’assemblea generale di Confindustria, che verrà convocata nei prossimi giorni, provvederà ad eleggere la nuova presidenza e a sancire formalmente il passaggio di consegne tra Riccardo Podda, che ha guidato l’associazione per sei anni, e il nuovo presidente.

La corsa di Rainaldi è rimasta in forse fino all’ultimo per un presunto conflitto d’interessi, dovuto al fatto che un suo parente è dipendente della stessa Confindustria. E i vertici avevano chiesto lumi e indicazioni con una lettera inviata a Roma alla Confindustria nazionale.

Rainaldi vanta un corposo curriculum nel mondo confindustriale: già presidente dei Giovani imprenditori e vice presidente di Confindustria L’Aquila, nel 1998, è stato delegato alla ricostruzione e responsabile dell’area aquilana di Confindustria nell’ultimo mandato.

Consigliere di amministrazione di Sviluppo Italia Abruzzo nel 2000 è, attualmente, consigliere della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia e consigliere generale della Fondazione Carispaq. All’impegno associativo ha affiancato quello in ambito culturale come presidente del Tsa e del Teatro d’innovazione L’Uovo e assessore alla cultura del comune dell’Aquila, nel 2006. In ambito sportivo ha rivestito la carica di presidente del circolo tennis dell’Aquila.

La designazione all’unanimità di Rainaldi arriva a chiusura della fase di consultazioni con i soci, che ha portato all’indicazione della nuova presidenza.

“La nomina di Rainaldi”, dichiara il presidente uscente di Confindustria L’Aquila, Podda, “è in continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni per un’associazione sempre più coesa, a servizio degli imprenditori, attiva nel dialogo con gli enti locali e con i poli di eccellenza universitari, della ricerca e dell’innovazione che insistono sul territorio. Rainaldi incarna anche una scelta che va nella direzione della rotazione tra grande e piccola industria, per dare voce, all’interno di Confindustria, anche a realtà imprenditoriali di minori dimensioni. Il neo designato, inoltre, proviene dalla famiglia Rainaldi, che è stata parte fondante della Confindustria aquilana. Ad Ezio vanno i migliori auguri di un lavoro proficuo per la realtà industriale della provincia dell’Aquila e dell’intero Abruzzo”.

Alla base delle linee programmatiche del futuro presidente: “una Confindustria autorevole sul territorio, basata su senso di appartenenza, condivisione e ascolto; la sinergia tra grandi e piccole e medie imprese, agevolando una collaborazione virtuosa; l’attenzione alle aree interne e alle infrastrutture per programmare e mettere a terra nuovi progetti di investimento; l’innalzamento del livello di ricerca e innovazione delle aziende, con particolare attenzione al capitale umano, quale risorsa imprescindibile da valorizzare. Altri temi toccati sono stati quelli della facilitazione dell’accesso al credito, delle relazioni industriali e della valorizzazione di “Excellence”, la Business Academy di Confindustria L’Aquila”.