CONFINDUSTRIA L’AQUILA: SI INSEDIA NUOVO PRESIDENTE RAINALDI, “PRIORITA’ INNOVAZIONE E AREE INTERNE”

L’AQUILA – “Lavoreremo per una Confindustria più forte e autorevole e per valorizzare le aree interne dell’Abruzzo. Innovazione, ricerca, valorizzazione del capitale umano e sinergia tra Pmi e grande industria sono alla base del nostro mandato, anche intercettare nuove risorse e investimenti”.

Ezio Rainaldi, neo presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, eletto ieri dall’Assemblea dei soci, dopo la designazione avvenuta qualche settimana fa, da parte del Consiglio generale, ha tracciato questa mattina, in conferenza stampa, all’Aquila, le linee guida del mandato che lo vedrà alla guida di Confindustria nel prossimo biennio. Rainaldi, che succede al presidente onorario, Riccardo Podda, ha presentato insieme al direttore di Confindustria, Francesco De Bartolomeis, la nuova governance dell’associazione provinciale, composta dai vice presidenti Lorenzo Mearelli (Elco Spa), Matteo Perfetti (Coca- Cola Italia) e Angelo Alloggia (Rossini Spa).

“Metto a disposizione la mia storia e la mia esperienza”, ha detto Rainaldi, “con la piena consapevolezza del forte e crescente ruolo strategico assunto da Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, soprattutto negli ultimi anni, nei tavoli di confronto che determinano le decisioni programmatiche per il territorio e per lo sviluppo economico attraverso l’assidua

interlocuzione con i riferimenti istituzionali. Desidero ringraziare il Presidente uscente, Riccardo Podda, a cui va il mio personale ringraziamento per aver contribuito, in questi anni, alla crescita economica ed organizzativa dell’associazione, nonostante la delicatissima fase congiunturale”. Rainaldi ha, poi, illustrato i contenuti del programma di governo per il prossimo biennio.

“Penso ad una Confindustria che sia la “casa” degli imprenditori, in grado di

elaborare proposte fattive e le migliori soluzioni in risposta alle esigenze del territorio, che promuova e incoraggi la vita associativa, in un costante dialogo con la base imprenditoriale che esprime. L’autorevolezza del brand Confindustria va coniugata con un’azione sempre più qualificata di rappresentanza e di stimolo della nostra economia, agevolando la virtuosa “contaminazione” tra la Grande impresa, fortemente radicata sul nostro territorio, e la Media e Piccola impresa, in una crescita multidisciplinare e sinergica. La tradizionale presenza del comparto manifatturiero legato, soprattutto, ai settori industriali del farmaceutico, chimico, aerospaziale e Ict costituiscono dei driver di crescita, in grado di valorizzare i diversi comparti Industriali”.

Grande attenzione verrà riservata al tema delle aree interne “saremo di stimolo, nei confronti delle istituzioni, per programmare e mettere a terra i progetti di investimento infrastrutturale strategici per il territorio, anche legati al Pnrr”, ha sottolineato Rainaldi “la tratta ferroviaria Roma-Avezzano-Sulmona-Pescara ad alta capacità per le merci in grado di valorizzare l’Interporto di Avezzano e l’area industriale della Valle Peligna e i collegamenti tra le aree interne ne sono un esempio. La presenza di una rete infrastrutturale di trasporto adeguata risulta centrale quando si parla di marginalità dei comuni e di pianificazione territoriale. Occorre continuare a garantire alle aree interne la dignità e la rappresentanza che meritano”.

Tra gli asset del programma illustrato dal neo presidente: ricerca e innovazione tecnologica “per essere competitivi sui mercati e favorire una crescita che metta al centro la qualità del capitale umano per affrontare le sfide tecnologiche del futuro. Nuove opportunità di collaborazione industriale possono nascere dai rapporti con le altre Associazioni del sistema ed in particolare con la vicina Unindustria, con cui Confindustria L’Aquila ha avviato una proficua collaborazione”, ha dichiarato Rainaldi, “e con le realtà accademiche e di ricerca del territorio: l’Università dell’Aquila, il Gssi, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Un ruolo fondamentale è quello della Fondazione Osa, che ha sviluppato progettualità nuove e consolidato importanti relazioni tra il sistema delle imprese, gli Istituti tecnici d’Istruzione superiore e gli ITS Academy (Istituti tecnici Superiori) per lo sviluppo di nuove competenze e per sviluppare percorsi formativi di eccellenza”. Tra i temi toccati anche quello dell’accesso al credito e delle relazioni industriali.

“Grande attenzione”, ha proseguito Rainaldi, “sarà riservata alla Business Academy “Excellence” di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, che ha già avuto un riscontro importante con l’organizzazione di eventi e momenti di alta formazione per favorire l’acquisizione, lo sviluppo e la condivisione di competenze ed esperienze di imprenditori e manager sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo d’impresa”.

Non da ultimo, Confindustria si farà “parte attiva nel qualificato programma legato a “L’Aquila Capitale della cultura 2026″. Il 2025 sarà un anno importante per Confindustria L’Aquila, in occasione della ricorrenza degli 80 anni della sua fondazione. Per l’occasione sarà organizzato un evento celebrativo di rilevanza nazionale con la partecipazione dei vertici del sistema confindustriale”.

De Bartolomeis ha sottolineato “la grande crescita di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, negli ultimi anni: l’associazione conta oggi circa 200 imprese iscritte, un numero raddoppiato dal 2020 al 2024. Un’associazione in salute e coesa con un bilancio che è aumentato del 35%. Segno che stiamo lavorando nella giusta direzione”.

In allegato foto conferenza stampa.