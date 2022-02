CONFINDUSTRIA L’AQUILA: VISITA DEL SINDACO SULMONA A SAN RAFFAELE E BETA UTENSILI

SULMONA – Approfondire la conoscenza delle realtà produttive territoriali e instaurare un filo diretto con il mondo imprenditoriale. Questi gli obiettivi dell’iniziativa promossa da Confindustria L’Aquila che ha avviato una serie di incontri per creare un canale diretto con gli enti locali. Nei giorni scorsi, il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, accompagnato dal delegato per l’area peligna di Confindustria L’Aquila, Paolo D’Amico e dal direttore, Francesco De Bartolomeis, ha visitato la Casa di cura San Raffaele Sulmona e lo stabilimento Beta Utensili Spa.

“L’iniziativa è stata promossa da Confindustria L’Aquila nell’ambito di una proficua interlocuzione con l’amministrazione comunale, finalizzata ad una maggiore conoscenza delle realtà economiche più significative del nucleo industriale di Sulmona e per instaurare con il mondo produttivo un canale di ascolto diretto ed attento, capace di registrare necessità, istanze e problematiche, a cui dare pronte risposte oltre che a raccogliere suggerimenti utili ad orientare le scelte amministrative nella giusta direzione”, hanno dichiarato D’Amico e De Bartolomeis annunciando che “seguiranno altre visite aziendali nelle prossime settimane”.

Il sindaco Di Piero è stato accolto nella Casa di cura San Raffaele Sulmona da Pier Luigi Marinelli, Direttore operativo, Giorgio Felzani, primario dell’Unità spinale e riabilitazione e da Giovanni Iacutone, direttore sanitario che hanno illustrato, in particolare, le moderne e sofisticate attrezzature della palestra robotica che annovera un esoscheletro riabilitativo robotizzato per la deambulazione di persone con deficit motori agli arti inferiori e il robot esoscheletrico bilaterale per la riabilitazione degli arti superiori, i locali al servizio delle unità attive di riabilitazione neuromotoria, respiratoria e unità spinale, oltre ad illustrare i programmi di sviluppo su cui l’azienda sanitaria è impegnata.

“In questi giorni visiterò le attività imprenditoriali del territorio, ho iniziato con la clinica San Raffaele e Beta, due realtà importanti e in espansione”, ha detto Di Piero, “questo perché, come amministrazione, intendiamo comprendere pienamente le esigenze delle imprese e interpretarne i bisogni, affinché il Comune sia di supporto e sostegno alla loro crescita.”

Il programma è proseguito con la visita nello stabilimento di Beta Utensili spa, storica azienda attiva nella produzione di utensili per uso professionale e, in particolare, di chiavi da lavoro dalle elevate prestazioni, dove la delegazione è stata accolta da Floriano Sciullo, responsabile di produzione, che ha illustrato le tipologie di lavorazione effettuate nei vari reparti produttivi e le prospettive di crescita aziendali.