CONFINDUSTRIA, MARSILIO A XV FORUM GIOVANI IMPRENDITORI: “PNRR OPPORTUNITA’ STRAORDINARIA”

L’AQUILA – “Abbiamo investito molto sullo sport e sulla promozione turistica, economica e sociale che lo sport si porta dietro e incentiva. Imprese e sport rappresentano un asset fondamentale, importante per il territorio, per la crescita sociale e civile e per la salute. La pratica sportiva, infatti, racchiude un grande valore pedagogico e formativo per i giovani, rappresenta un grande stimolo e, nello stesso tempo, produce benessere fisico e mentale che ha come effetto collaterale quello di contenere i costi della salute pubblica. Ringrazio, dunque, Confindustria giovani per aver scelto L’Aquila per questo evento”.

Lo ha detto il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio, intervenendo oggi a L’Aquila per il XV Forum Interregionale Giovani Imprenditori del Centro di Confindustria, dal titolo “L’Italia che fa Centro. Quando sport e impresa restituiscono al Bel Paese il suo posto in Europa”, in programma all’Emiciclo.

Un appuntamento di valenza nazionale che vede la partecipazione di imprenditori provenienti da tutta Italia ed esponenti del mondo economico, imprenditoriale e istituzionale.

“L’Abruzzo – ha proseguito Marsilio _ è anche terra di grandi opportunità. Già teatro di notevoli investimenti legati al tema della ricostruzione, sono in arrivo fondi del PNRR, dedicati specificatamente al sisma, che prevedono 700 milioni alle imprese, per il sostegno allo sviluppo economico. C’è molto da fare dunque, speriamo che le imprese stesse ci diano una mano a far atterrare questi fondi che produrranno occupazione e nuova ricchezza per il territorio”. (Regflash) K.Scolta 21111