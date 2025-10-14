CONFPROFESSIONI A EXPO OSAKA: LA DELEGAZIONE ITALIANA CELEBRA IL SUCCESSO DEL SUO PADIGLIONE

OSAKA – In occasione delle giornate conclusive di Expo 2025 Osaka, una delegazione di Confprofessioni ha partecipato alle celebrazioni ufficiali presso il Padiglione Italia, accolta dal Commissario Generale per Expo 2025 Osaka, Ambasciatore Mario Vattani.

La visita ha rappresentato un momento significativo di confronto e di riconoscimento per l’impegno profuso nel promuovere l’eccellenza italiana nel contesto globale. Il Padiglione Italia si è distinto tra le partecipazioni internazionali ricevendo il prestigioso #BIE Award per il Theme Development, un riconoscimento che premia la qualità progettuale e narrativa del percorso espositivo, perfettamente in linea con il tema generale dell’Expo “Designing Future Society for Our Lives”. La presenza della delegazione di Confprofessioni ha rafforzato la missione di internazionalizzazione delle libere professioni italiane, ribadendo l’importanza di diffondere all’estero conoscenza, competenze e modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi.

«Essere presenti oggi a Osaka ci offre un’occasione preziosa per mostrare come la competenza italiana possa dialogare con il mondo, contaminarsi, crescere. – ha dichiarato Marco Natali, Presidente di Confprofessioni –. I professionisti italiani incarnano una figura nuova: quella dell'”international professional”, un ponte tra culture, sistemi e competenze. Donne e uomini che sanno muoversi tra diritto e tecnologia, tra economia e ambiente, tra impresa e ricerca, portando con sé il metodo, la sensibilità e la visione del nostro Paese».

Quello di Osaka, per l’Ambasciatore Vattani, è stato l’Expo dell’Italia: il Padiglione italiano ha infatti vinto l’oro del Bie confermando un successo senza precedenti per la partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka. L’Ambasciatore ha inoltre tenuto a evidenziare come siano ancora poche le aziende italiane presenti in Giappone rispetto alle potenzialità di business offerte dal mercato nipponico, sottolineando che i professionisti di Confprofessioni possono rappresentare un fondamentale anello di congiunzione per agevolare questo processo di crescita e interscambio.

L’Expo si chiude con milioni di visitatori e centinaia di eventi culturali, scientifici ed economici che hanno coinvolto i protagonisti dell’innovazione globale. L’Italia ha saputo distinguersi come Paese capace di interpretare il futuro con radici solide e visione condivisa.