CONGEDI PARENTALI, D’INCECCO: “200 MILIONI IN DECRETO SOSTEGNO, LEGA ABRUZZO ANTICIPA GOVERNO”

PESCARA – “Nel decreto Sostegno è previsto un supporto alle famiglie, infatti verranno stanziati più di 200 milioni di euro proprio per i congedi parentali, anche retroattivi, ovvero da gennaio in poi”.

Lo spiega in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio regionale, che sottolinea: “La Lega Abruzzo ha anticipato le mosse del Governo Draghi: in data 18 febbraio ho depositato una risoluzione circa l’estensione dei congedi parentali, a testimonianza del buon lavoro svolto dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier e delle attenzioni rivolte alle esigenze della collettività. È evidente a tutti come la pandemia abbia avuto effetti pesanti su tutti e, in particolare, sulle donne che, oltre l’attività lavorativa, hanno dovuto assistere i figli a casa impegnati con la didattica a distanza”.

Download in PDF©