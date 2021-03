CONGEDI PARENTALI, D’INCECCO: “RISOLUZIONE APPROVATA ALL’UNANIMITA’ DALLA V COMMISSIONE”

L’AQUILA – ” La V Commissione consiliare Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro ha approvato all’unanimità la risoluzione che ho depositato lo scorso 18 febbraio concernente l’estensione dei congedi parentali con cui si chiede l’impegno della giunta e del presidente a promuovere ogni utile iniziativa presso le autorità governative, anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni, affinché il congedo parentale sia esteso a tutti i dipendenti genitori di figli minori per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza in ogni classe delle scuole primarie e secondarie”.

Lo scrive in una nota Vincenzo D’Incecco ( Lega ), capogruppo Lega Salvini Premier.