CONGRESSI PD: PAMELA RONCONE ELETTA SEGRETARIA CITTADINA DI TERAMO

L’AQUILA – Ieri sera, presso la sede di Corso De Michetti, si è svolto il congresso dell’Unione comunale del Partito Democratico di Teramo. Gli iscritti hanno eletto, all’unanimità, Pamela Roncone Segretaria cittadina.

L’elezione della Segretaria dell’Unione è la conclusione di un percorso che ha portato al rinnovo di Segretari e organismi in tutti i 5 Circoli PD del territorio comunale.

Per il Circolo di Teramo Centro è stato eletto Segretario Jacopo Di Michele, per il Circolo di Colleatterrato Roberto Di Federico, per quello di Teramo Est Marco Piantieri, per il Circolo di San Nicolò Fernando Di Girolamo e per Villa Vomano Gianluca Di Giacinto.

“Credo fermamente che la Comunità del PD produca buona politica e raggiunga risultati positivi e aggreganti se il Segretario è parte di decisioni corali che coinvolgano tutti gli iscritti. Così abbiamo operato negli ultimi due anni, così sarà per quelli futuri” ha sottolineato Pamela Roncone.

“Grazie alla vittoria del 2018 e la riconferma al primo turno nel 2023, il Partito Democratico di Teramo è impegnato con le sue donne e i suoi uomini nell’amministrazione della Città. Il buon governo di Teramo e la spinta fondamentale che il PD può dare in questo senso, sono indubbiamente un impegno che tutti sentiamo centrale nel nostro agire. L’essere un grande Partito, strutturato e radicato sul territorio, ci impone senso di responsabilità nei confronti della Comunità che ci ha premiati e scelti un anno e mezzo fa” ha aggiunto la Segretaria.

Presenti al congresso del PD di Teramo anche il candidato alla Segreteria provinciale Robert Verrocchio e il Segretario uscente Piergiorgio Possenti, il Consigliere regionale Dino Pepe, il Presidente della Provincia Camillo D’Angelo e il Segretario dell’Unione comunale di Giulianova Antonmario Gioculano.

“Teramo è il Capoluogo di provincia, questo impone al PD cittadino relazioni e confronti continui con il Partito provinciale. Ciò che mettiamo in campo in Città anche relativamente alle alleanze ed alla coalizione non può prescindere da ciò che decidiamo a livello provinciale e viceversa. Non a caso il percorso che ha portato alla candidatura di Robert Verrocchio a Segretario provinciale ci ha visti protagonisti” ha aggiunto Roncone.

“Insieme al nuovo assetto provinciale del Partito lavoreremo perché l’intero territorio teramano, il più competitivo di questa regione nella sfida con il centro destra, sia luogo da cui partire in vista delle future battaglie.

Con questa fase congressuale abbiamo ricostituito e ridato organismi ai 5 Circoli cittadini. Ora è tempo di coinvolgere e crescere. A tutti noi sta la capacità di stare tra le persone, di affrontare quei temi che i cittadini sentono come prioritari, di indirizzare il dibattito pubblico con la forza delle idee” ha concluso Pamela Roncone.