CONGRESSO ANPI L’AQUILA, TOMMASO COTELLESSA NUOVO SEGRETARIO

L’AQUILA – Tommaso Cotellessa è stato eletto nuovo segretario cittadino della sezione dell’Aquila dell’Anpi, associazione nazionale partigiani d’Italia.

Si legge sul quotidiano Il Centro, che la nomina è stata ratificata ieri sera nel corso dell’assemblea della sezione aquilana: William Giordano, giunto al termine del suo mandato, come da regolamento ha “restituito” la segreteria nelle mani del presidente Fulvio Angelini che poi l’ha trasmessa, dopo il voto dei soci, al nuovo segretario Cotellessa.

“E’ stata una bellissima occasione quella vissuta ieri in occasione del Congresso cittadino dell’Anpi aquilano. Una sessantina di partecipanti, tanti interventi, ospiti di varie associazioni hanno vivacizzato un confronto appassionato in questo momento straordinario della nostra vita e della storia del mondo,esprimendo un bisogno di partecipazione e offrendo a tante persone l’opportunità di sentirsi parte di una comunità fondata sui principi costituzionali di democrazia, libertà, solidarietà e antifascismo”, si legge su una nota dell’Anpi.

Dopo l’incontro con Erri De Luca, che è possibile rivedere attraverso il link:

Ieri l’Anpi ha anche rilanciato il suo impegno contro ogni forma di intolleranza, di violenza e di ingiustizia a partire dalla nostra concreta e quotidiana realtà di vita. E in conclusione ha scelto di rinnovare il suo gruppo dirigente.

“A William Giordano – ringraziato con emozione da tutti per aver guidato l’associazione con energia, coraggio e generosità – succede come segretario cittadino Tommaso Cotellessa, studente universitario, già militante nei movimenti studenteschi, rappresentante delle studentesse e degli studenti e coordinatore delle consulte studentesche d’Abruzzo”, si legge ancora nella nota.

“Cotellessa – eletto all’unanimità – rappresenta la migliore espressione dell’impegno giovanile aquilano: con la sua appassionata cultura ed il suo impegno civile, pur essendo giovanissimo, già da tempo ha già saputo conquistarsi in città prestigio, rispetto e grande ammirazione”.

Nel comitato di sezione, insieme a Cotellessa e a Giordano, sono stati eletti Quirino Crosta, Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Roberta De Zuani, Alessia de Iure, Valentina Valleriani, Silvia Nanni, Riccardo Lolli e Davide Adacher.

Per dirla con le parole di Cotellessa “l’Anpi è un contenitore di diverse pluralità diverse, che si ritrovano in una precisa identità: quella dei valori della Resistenza e della Costituzione. Questi valori li pretenderemo da tutti e terremo la barra dritta come argine, sentinella e opposizione contro ogni tipo di fascismo. Noi siamo i plebei e i democratici di questa città e continueremo a far valere le nostre idee, a far vivere la nostra memoria e a portare avanti le nostre battaglie, nel continuo tentativo di costruire un futuro più giusto è un mondo migliore per tutte e tutti”.

Già dai primi di gennaio l’Anpi ha in programma una serie di incontri pubblici di grande interesse.