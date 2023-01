CONGRESSO DELLA CGIL-PENSIONATI A PESCARA: TRA I CANDIDATI SPUNTA IL COMICO “‘NDUCCIO”

PESCARA – Sono 155 i delegati, in rappresentanza di 57.317 iscritti, che partecipano alla due giorni del Congresso regionale dello Spi Cgil Abruzzo e Molise cominciata ieri nella sala Becci del Porto turistico di Pescara.

“Il lavoro crea il futuro”, come riporta il Centro, è il tema di quest’anno affrontato in un percorso che ha visto lo svolgimento di congressi provinciali all’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e nel Molise, e oltre cento assemblee intercomunali nel corso delle quali si è parlato di problemi legati a pensioni, trasporti, sanità, energia, ambiente e sviluppo delle zone interne.

Il congresso interregionale è stato aperto dal segretario generale uscente, Antonio Iovito, che ha presentato la relazione sull’attività svolta dal 2018 a oggi. Nel pomeriggio è intervenuto anche il popolare Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio, neo iscritto allo Spi e di fatto in corsa per un incarico.

A seguire, il dibattito e l’intervento del segretario generale Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri. I lavori riprenderanno oggi con l’intervento di Francesco Polaia, responsabile delle Politiche della Memoria dello Spi nazionale.

Poi parlerà il segretario nazionale Spi, Lorenzo Mazzoli. E alle 16.30 inizieranno le operazioni per l’elezione del segretario generale regionale. L’uscente Iovito va verso la riconferma .