CONGRESSO DI AZIONE ABRUZZO: SOTTANELLI CONFERMATO SEGRETARIO. ECCO IL NUOVO DIRETTIVO

SAN GIOVANNI TEATINO . Il congresso regionale di Azione conferma per acclamazione il deputato Giulio Sottanelli segretario regionale.

Come si spiega in una nota, il congresso di Azione Abruzzo si è svolto questa mattina presso l’SHotel di San Giovanni Teatino (Chieti). Sono intervenuti durante la mattinata Elena Bonetti, Vicepresidente di Azione, Enio Pavone, Capogruppo in Consiglio Regionale, Nazario Pagano, Deputato e Coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, Daniele Marinelli, Segretario regionale del Partito Democratico, Luciano D’Amico, Consigliere regionale e Coordinatore del Patto per l’Abruzzo, Carla Di Biase, Vice presidente provinciale di Fratelli d’Italia Chieti, Chiara Trulli, Sindaco di Spoltore, e Mario Nugnes, Sindaco di Roseto degli Abruzzi.

Riconfermato per la carica di presidente regionale Raffaele Bonanni, già segretario nazionale della Cisl, che ha aperto la seduta sottolineando come “la partecipazione sia fondamentale per dare un contributo concreto al cambiamento. La grande presenza di oggi dimostra che c’è ancora voglia di impegnarsi attivamente per incidere sulla realtà e contrastare la disinformazione. Senza un’opinione pubblica vigile, prevalgono distorsioni e manipolazioni, mentre il nostro compito è essere il motore del cambiamento. Oggi più che mai serve responsabilità e determinazione per costruire un’Europa forte e federale, con una politica estera e di difesa comune. Un’Europa unita è l’unica risposta alle sfide globali ed è per questo che non è vista di buon occhio dalla Russia. Dobbiamo andare avanti con coraggio e affermare un modello basato su democrazia, innovazione e progresso”.

Nel suo intervento, Sottanelli ha delineato la visione dell’Abruzzo del futuro che ha Azione, evidenziando le sfide da affrontare per costruire una regione più competitiva, moderna e capace di offrire reali opportunità agli abruzzesi. “Azione spinge per una dimensione evoluta dell’Abruzzo, ma questo sviluppo non si può ottenere senza superare logiche di campanile e divisioni sterili tra territori. Serve una visione strategica che metta al centro i cittadini, le donne, gli uomini, gli anziani, che investa in infrastrutture, in servizi essenziali come la sanità e per lo sviluppo dell’economia. Senza un’azione coordinata rischiamo di condannare l’Abruzzo a perdere competitività e opportunità”, ha detto il segretario regionale, riprendendo i punti cardine della sua mozione congressuale.

Un focus particolare è stato dedicato al tema della sanità, con Azione che continua a sostenere la necessità di due DEA di secondo livello, affinché l’Abruzzo possa garantire cure di eccellenza ai propri cittadini, evitando la fuga di pazienti verso altre regioni. “Abbiamo il dovere di garantire ai cittadini un sistema sanitario moderno ed efficiente, evitando che la nostra regione scivoli sempre più verso una sanità di serie B”, ha aggiunto Sottanelli.

“Azione – ha ribadito – con una squadra dirigente che continua a crescere e a rafforzarsi, prosegue giorno per giorno il suo lavoro sui territori con l’obiettivo di costruire un partito radicato, non basato sul consenso immediato e volatile, ma capace di offrire soluzioni concrete per il futuro della Regione, lavorando fianco a fianco con amministratori, imprese e cittadini.”

Grande progetto unitario per crescere e contare davvero. Questo non può prescindere da un sostegno chiaro e inderogabile al popolo ucraino che, da ormai tre anni, continua a difendersi dall’invasione della Russia e di Putin.”, ha concluso il segretario regionale.

I NOMI DI TUTTI I MEMBRI DEL DIRETTIVO REGIONALE

Pescara: Rossana De Angelis, Ivano Pietrolungo, Costantino Sferrella, Luca Pompei, Valentina Luna, Ermanno De Pompeis, Vincenzo Cerritelli, Francesco Paolo Scurti;

Teramo: Alessio D’egidio, Ivano Capriotti, Paola Angelini, Giammarco Marcone, Giuseppe D’Alonzo, Gabriella Recchiuti, Piero Cascioli, Alessandro Graziosi, Doriana Lattanzi, Ugo Minuti, Gianni Mazzocchetti, Massimina Erasmi, Giovanni Angelozzi, Riccardo Di Lorenzo, Antonella Gislao;

Chieti: Angelo Taraborrelli, Barbara Di Roberto, Raffaele Bonanni, Concetta Bianco, Giovanni Luciano, Marisa Bolognese, Gianni Bellisario, Paola Zulli, Antonio Scaparrotta, Antonella Granata, Andrea Barisci, Annamargareth Ciccotosto, Giacinto Verna;

L’Aquila: Mauro Fattore, Anna Mastroddi, Enrico Verini, Pisegna Orlando Nicola, Silvano Sgammotta, Roberta Gargano, Daniela Cococcia, Giovanni Fracassi, Ceglie Giovanni, Giuseppe Di Pangrazio, Annamaria Massaro, Gaetano Ricci, Roberta Dell’Aguzzo.